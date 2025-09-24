Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entrevista YOTELE

Fernando Tejero: "Mi personaje en 'La que se avecina' ya había contado lo que tenía que contar, y ahora necesito algo distinto"

El actor presenta 'Nails', la nueva serie de SkyShowtime, junto a su creadora Araceli Álvarez de Sotomayor.

Araceli Álvarez de Sotomayor y Fernando Tejero presentan 'Nails'

Araceli Álvarez de Sotomayor y Fernando Tejero presentan 'Nails' / Yotele

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Cádiz
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Araceli Álvarez de Sotomayor y Fernando Tejero se unen en 'Nails', la nueva apuesta de SkyShowtime que mezcla comedia y reflexión social a través de la historia de cuatro mujeres que deciden dar un giro radical a sus vidas. Ella, creadora y directora de la ficción, da forma a un proyecto en el que el humor sirve como catalizador de temas de peso; él, intérprete de uno de los personajes clave, se enfrenta a un nuevo reto tras cerrar su etapa en 'La que se avecina'. Ambos conversan con YOTELE sobre los orígenes de la serie, la construcción de sus personajes y el cambio de rumbo que está viviendo el audiovisual.

YOTELE: ¿Cómo surge la idea de 'Nails', esta historia sobre un grupo de mujeres que se reúnen?

ARACELI ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR: Surge porque tenía la necesidad de rebelarme un poco contra la exigencia que tenemos nosotras en todos los ámbitos: familiar, laboral, físico, intelectual… Quería dar un zapatazo y poner de manifiesto que eso está ahí, pero hacerlo con humor y sin intentar llevar a nadie por ningún camino. Yo pongo sobre la mesa los ingredientes y luego cada uno que cocine lo que quiera.

YOTELE: Ya habíais trabajado juntos en otra serie previamente. ¿Esa conexión se nota ahora al escribir y al interpretar?

FERNANDO TEJERO: Sin ninguna duda. A mí me gusta lo que hace ella y a ella le gusta lo que hago yo, y eso es fundamental. No hay nada mejor que trabajar con alguien que escribe para ti pensando en ti. Eso hace que la conexión sea mucho mayor. Es un personaje nuevo y un proyecto nuevo, pero esa relación influye en que el resultado sea mejor y en que lo disfrutemos más.

YOTELE: He visto el primer capítulo y tu personaje es el marido de una de las protagonistas. ¿Cómo encaja en la trama?

FERNANDO TEJERO: Encaja fatal. Su mujer da un golpe encima de la mesa y dice: “quiero ser como yo decida ser, no como la sociedad impone”. Y claro, este hombre, que siempre ha estado enamorado y ha dejado que ella hiciera y deshiciera, de repente se descoloca cuando ella decide dejar de trabajar y dedicarse a la familia. Se le viene el mundo encima y lo pasa muy mal.

YOTELE: En tu caso, además de guionista ahora pasas a dirigir. ¿Cómo ha sido ese salto?

ARACELI ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR: Yo ya había dirigido un poco en 'La que se avecina' y algún piloto, pero esta vez ha sido muy satisfactorio. Cuando tienes buenos actores y actrices es una maravilla. Es duro porque tienes que cumplir un plan diario y llegar a todo, pero lo he disfrutado mucho. Además, es una forma de asegurarte de que lo que tú quieres como creador es lo que va a quedar en pantalla.

YOTELE: ¿Cambia la escritura cuando sabes que vas a dirigir tú?

ARACELI ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR: No tanto por la dirección, cambia más cuando escribes al aire o cuando lo haces pensando en un actor concreto. Con Fernando, por ejemplo, ya sé cómo habla y cómo interpreta, aunque siempre me sorprende. Cuando escribes al aire es más difícil porque no hay cara ni voz, y a mí me gusta más escribir sabiendo a quién tengo en mente.

YOTELE: Fernando, ¿qué fue lo que más te atrajo de la serie al leer los guiones?

FERNANDO TEJERO: Que era una comedia muy divertida y un personaje que nunca había hecho. Me atrajo que fuese una serie protagonizada por cuatro mujeres, diferente, renovadora, y que además estaba escrita por Araceli. Eso me hizo aceptar el proyecto.

YOTELE: Cuando dejaste 'La que se avecina' dijiste que buscabas nuevos personajes. ¿Este es ese reto que esperabas?

FERNANDO TEJERO: Yo sentía que mi personaje en 'La que se avecina' ya había contado todo lo que tenía que contar. La serie puede seguir muchos años, pero yo necesitaba hacer algo distinto. A lo largo de mi carrera he hecho muchos personajes y me quedan muchos por hacer. Este es nuevo, dentro de la comedia, sí, pero diferente, y eso es lo que yo buscaba.

YOTELE: Es una serie protagonizada, escrita y dirigida por mujeres. Venimos de 'Valeria' y de otros ejemplos. ¿Creéis que el audiovisual está cambiando en ese sentido?

ARACELI ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR: Creo que refleja un movimiento social que existe. Ahora hay mucho contenido con presencia femenina, y menos mal, pero tampoco hay que hablar de “series de mujeres” como si fueran un género en sí mismo. Nunca decimos “una serie de hombres”. Lo importante es la variedad, y series como esta aportan riqueza y nuevas miradas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
  2. Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
  3. José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: 'Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no depende de su dinero
  4. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  5. Un británico sorprende por meter a Barcelona entre las peores ciudades para hacer turismo: 'Hay mucho...
  6. Un juzgado abre nuevas diligencias por el rescate de Air Europa y se las remite al juez que investiga a Begoña Gómez
  7. La mitad de las empresas reconoce que evita contratar a mayores de 45 años: 'Parecemos invisibles
  8. Los Mossos no detectaron un 'peligro evidente' en la conductora que atropelló a seguidores del Espanyol

Fernando Tejero: "Mi personaje en 'La que se avecina' ya había contado lo que tenía que contar, y ahora necesito algo distinto"

Fernando Tejero: "Mi personaje en 'La que se avecina' ya había contado lo que tenía que contar, y ahora necesito algo distinto"

Café, plátanos, limones y huevos encabezan la subida de precio de la cesta de la compra este año

Café, plátanos, limones y huevos encabezan la subida de precio de la cesta de la compra este año

Feijóo, sobre el procesamiento de Begoña Gómez: "¿Cómo es posible que ninguno de los socios de Gobierno ponga fin a este disparate?"

Feijóo, sobre el procesamiento de Begoña Gómez: "¿Cómo es posible que ninguno de los socios de Gobierno ponga fin a este disparate?"

Granollers y Terrassa se suman al circuito del festival Filmets de Badalona que exhibirá más de 250 películas

Granollers y Terrassa se suman al circuito del festival Filmets de Badalona que exhibirá más de 250 películas

Clara Martínez, empleada del SEPE, lo confirma: los trabajadores a tiempo parcial pueden cobrar el subsidio por desempleo

Clara Martínez, empleada del SEPE, lo confirma: los trabajadores a tiempo parcial pueden cobrar el subsidio por desempleo

UCRANIA DIRECTO | Trump dice que la guerra de Ucrania ha demostrado que Rusia es un "tigre de papel"

UCRANIA DIRECTO | Trump dice que la guerra de Ucrania ha demostrado que Rusia es un "tigre de papel"

GAZA DIRECTO | Activistas de la flotilla por Gaza denuncian un nuevo ataque en el mar

GAZA DIRECTO | Activistas de la flotilla por Gaza denuncian un nuevo ataque en el mar

Barcelona vive los actos más solemnes de la Mercè

Barcelona vive los actos más solemnes de la Mercè