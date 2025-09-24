Cristina Castaño se solidariza con un compañero de 'La que se avecina' y pide ayuda para luchar contra su delicada enfermedad

Un mes después de ser madre primeriza y antes de estrenar su nueva serie 'Nails', Cristina Castaño ha recibido un duro revés al enterarse de que uno de sus compañeros de reparto en 'La que se avecina' padece cáncer de páncreas y necesita ayuda económica para afrontar la operación. La actriz ha subido a sus redes sociales para hacer una firme petición a sus seguidores: ayudar a Jimmy Shaw, que interpretó a Matthew Edwards (cuñado de Judith) en la serie.

La intérprete compartió a mediodía de este miércoles 24 de septiembre una nueva publicación en su cuenta de la citada red social. En ella aparece una tierna fotografía en compañía del mencionado actor, un selfie de ambos. Junto a la instantánea, añadió un largo y emotivo mensaje con el que puso en relieve la situación de su compañero de oficio. "Nos conocimos hace años en 'La que se avecina' y nunca olvidaremos el ataque de risa que nos dio rodando la escena del "puré de verduro", ha comenzado a escribir Cristina para poner a sus seguidores en situación.

"Hoy, Jimmy Shaw, al que muchos conoceréis como Mathew, necesita nuestra ayuda", expresó Castaño. Tal como explicó, el intérprete norteamericano enfrenta un cáncer de páncreas desde hace tres años. De acuerdo con su testimonio, la dolencia desapareció "totalmente" en un momento, pero posteriormente regresó, dejando a "todos devastados". A pesar del duro golpe que esto significó para él y sus allegados, Cristina compartió que "la esperanza regresó" al descubrir que existe un médico en Lisboa que sería "el único que puede operar el caso concreto de Jimmy".

Desde ese momento, todos se han implicado para conseguir ayuda económica que pueda sufragar los gastos de la operación porque, tal y como ha explicado Castaño, la intervención no está cubierta "ni por el seguro ni por la seguridad social".