Duro revés
Cristina Castaño se solidariza con un compañero de 'La que se avecina' y pide ayuda para luchar contra su delicada enfermedad
Cristina Castaño da a luz a su primer hijo: este es el nombre elegido por la actriz
Cristina Castaño presenta 'Nails', su nueva serie para SkyShowtime: "Lo malo ahora es ser hombre en el audiovisual"
Un mes después de ser madre primeriza y antes de estrenar su nueva serie 'Nails', Cristina Castaño ha recibido un duro revés al enterarse de que uno de sus compañeros de reparto en 'La que se avecina' padece cáncer de páncreas y necesita ayuda económica para afrontar la operación. La actriz ha subido a sus redes sociales para hacer una firme petición a sus seguidores: ayudar a Jimmy Shaw, que interpretó a Matthew Edwards (cuñado de Judith) en la serie.
La intérprete compartió a mediodía de este miércoles 24 de septiembre una nueva publicación en su cuenta de la citada red social. En ella aparece una tierna fotografía en compañía del mencionado actor, un selfie de ambos. Junto a la instantánea, añadió un largo y emotivo mensaje con el que puso en relieve la situación de su compañero de oficio. "Nos conocimos hace años en 'La que se avecina' y nunca olvidaremos el ataque de risa que nos dio rodando la escena del "puré de verduro", ha comenzado a escribir Cristina para poner a sus seguidores en situación.
"Hoy, Jimmy Shaw, al que muchos conoceréis como Mathew, necesita nuestra ayuda", expresó Castaño. Tal como explicó, el intérprete norteamericano enfrenta un cáncer de páncreas desde hace tres años. De acuerdo con su testimonio, la dolencia desapareció "totalmente" en un momento, pero posteriormente regresó, dejando a "todos devastados". A pesar del duro golpe que esto significó para él y sus allegados, Cristina compartió que "la esperanza regresó" al descubrir que existe un médico en Lisboa que sería "el único que puede operar el caso concreto de Jimmy".
Desde ese momento, todos se han implicado para conseguir ayuda económica que pueda sufragar los gastos de la operación porque, tal y como ha explicado Castaño, la intervención no está cubierta "ni por el seguro ni por la seguridad social".
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: 'Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no depende de su dinero
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Un británico sorprende por meter a Barcelona entre las peores ciudades para hacer turismo: 'Hay mucho...
- Un juzgado abre nuevas diligencias por el rescate de Air Europa y se las remite al juez que investiga a Begoña Gómez
- La mitad de las empresas reconoce que evita contratar a mayores de 45 años: 'Parecemos invisibles
- Los Mossos no detectaron un 'peligro evidente' en la conductora que atropelló a seguidores del Espanyol