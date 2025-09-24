Ana Rosa reunió a las dos Leire Díez en una delirante rueda de prensa: "Cuando saque mis memorias vais a flipar"

Leire Díez ha visitado esta mañana 'El programa de Ana Rosa', pero se ha llevado una sorpresa cuando se ha encontrado con otra Leire Díez, es decir, Carlos Latre haciendo de ella.

La periodista se ha hecho la sorprendida: "exclamaba:"¡Ay, Dios mío! Juraría que he tomado café y estoy viendo doble. La auténtica soy yo, tú serás la marca blanca" y a continuación, se ha dispuesto a responder las preguntas de los colaboradores en una delirante rueda de prensa.

La primera pregunta fue bastante directa, ya que los colaboradores quisieron saber si Díez había hablado con el Pedro Sánchez: "Yo no he hablado jamás con el presidente del Gobierno, por mi parte no", zanjaba la periodista. "Yo tampoco he hablado con el presidente del Gobierno. Últimamente no hablo con nadie del PSOE, más bien con los pesados que sois los periodistas de verdad", añadía Latre.

Después, la Leire 'falsa' ha expuesto que es "una amante de la literatura, sobre todo de Umberto Uco... quiero decir, Umberto Eco. Ya veréis cuando saque mis memorias, vais a flipar. Va a salir de todo".

Ya al final de la entrevista, les preguntaron si habían manipulado el agua caliente para escaldar al teniente Balas. Leire respondía: "Yo soy más partidaria de que se den un jarro de agua fría, pero cada uno aquí... Yo no soy partidaria de quemar a nadie, como mucho, enfriar".