Las tardes de Telecinco sufren una gran pérdida, que afecta a 'Agárrate al sillón': así queda ahora el programa de Mediaset

Golpe inesperado en las tardes de Telecinco. 'Agárrate al sillón' ha vivido una de sus jornadas más intensas y sorprendentes con la derrota de Rafa Castaño, hasta ahora el concursante estrella del formato presentado por Eugeni Alemany. Tras encadenar 50 tardes consecutivas y acumular un bote de 170.500 euros, Castaño ha tenido que ceder su puesto a un nuevo contrincante que llegó dispuesto a destronarlo.

La tarde avanzaba con la habitual batería de preguntas a los seis aspirantes: Emilia, Sara, Héctor, Carlos, Blanca y Ainhoa. Finalmente fue Héctor, profesor de inglés de Logroño, quien alcanzó el gran duelo contra Rafa Castaño. Lejos de intimidarse, el retador supo jugar bien sus cartas y consiguió imponerse en la última pregunta, dejando al hasta entonces campeón en la cuerda floja.

Aunque Héctor ya había asegurado 6.900 euros, el formato le daba la posibilidad de quedarse con el sillón. En ese momento entraba en juego la llamada “negociación”, en la que el propio Rafa podía ofrecer parte de su bote para intentar retener la silla. Consciente de su irregularidad reciente, el sevillano lanzó una propuesta: 5.000 euros. Sin embargo, Héctor lo tuvo claro: “Por esa cantidad voy a probar el sillón”.

El veredicto de Eugeni Alemany fue rotundo: “Señoras y señores, tenemos nuevo campeón en el programa. Parecía imposible, muchos lo intentaron, pero finalmente así es”. Entre aplausos, el presentador se despedía emocionado de Rafa Castaño, al que dedicó unas sentidas palabras: “Te llevas 170.500 euros, el aplauso de este público, eres un gran tipo y un gran concursante. Ha sido un placer conocerte. Eres muy sensible, con muchas inquietudes culturales, y me gusta mucho eso”.

Por su parte, Rafa, visiblemente emocionado, resumía su experiencia en el concurso con naturalidad y humildad: “Ha sido duro de concursar, ha habido bastantes momentos que se me ha aparecido la virgen. Es muy complicado. Era una etapa que creía que iba a acabar tarde o temprano”.

Con esta inesperada salida, Telecinco despide a uno de los concursantes más emblemáticos de 'Agárrate al sillón', dejando paso a una nueva etapa del programa con Héctor como flamante campeón y con el reto de mantener viva la emoción de las tardes.