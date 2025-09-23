Pedro J. Ramírez tacha de "montaje infame" su polémico vídeo íntimo y afirma que "el caso Koldo debería llamarse caso Sánchez"

Pedro J. Ramírez ha sido el invitado estelar de 'El Homiguero' esta noche, donde ha hablado de la situación política actual, la corrupción que rodea al PSOE, el futuro de Pedro Sánchez y su polémico vídeo íntimo. El periodista se ha sentado junto a Pablo Motos para celebrar sus 45 años como director de periódicos.

Entrando en materia, Ramírez explicó como fue su salida de Diario 16 y posteriormente de El Mundo: "Descubrimos los vínculos del gobierno socialista de Felipe González con los GAL y ese gobierno consiguió que me destituyeran. Después fundé El Mundo y, años más tarde, levantamos el escándalo del PP con la Gurtel y Bárcenas. Ese gobierno del PP consiguió también que me destituyeran del periódico que yo mismo había fundado".

Después, Motos le ha preguntado cómo el poder puede conseguir estas cosas, por lo que ha recordado su polémico vídeo íntimo como ejemplo: "Pues por ejemplo mandan a unos sicarios para que e hagan un montaje infame, como el video que me hicieron a mí en 1997".

Además, el director de El Español pronosticó que "habrá elecciones el año que viene" y afirmó de manera errónea que "todos los presidentes han estado como máximo ocho años", pues Felipe González estuvo en La Moncloa durante 14 años. " Debería ser suficiente con dos mandatos, si consideran que tienen un proyecto atractivo que presenten a otro candidato que no tenga todas las contraindicaciones que tiene Pedro Sánchez. Debería estar prohibido perpetuarse en el poder", ha añadido.

Por último, al ser preguntado por la publicidad institucional, Pedro J. ha acusado al presidente de corrupto: "Hoy damos la noticia de que hemos denunciado que, desde que empezamos a descubrir el mal llamado caso Koldo, que se debería llamar caso Sanchez, la publicidad institucional del gobierno ha desparecido de nuestro medio.(..) La publicidad institucional es un derecho de los ciudadanos, que somos los que la pagamos. Los lectores de todos los periódicos tienen el mismo derecho a informarse de esta publicidad".