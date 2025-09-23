Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DEP

Muere Mariví Fernández Palacios, referente de la crónica social en la televisión española y colaboradora de 'Día a día'

La periodista, que trabajó durante años con María Teresa Campos, falleció el pasado 21 de septiembre.

Mariví Fernández Palacios

Mariví Fernández Palacios / Mediaset

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Mariví Fernández Palacios, conocida periodista especializada en crónica social, colaboradora habitual de María Teresa Campos en el programa 'Día a día', falleció el pasado domingo 21 de septiembre en Madrid, según ha confirmado la Asociación de la Prensa de Madrid. 

Fernández Palacios, con 82 años, inició su trayectoria en radio —empezando con programas como 'Hoy por Hoy' en la Cadena SER— y extendió su labor a la televisión, la prensa escrita y emisoras como Onda Cero y RNE. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, se especializó en información social, cobertura de celebridades, casas reales europeas y eventos de gran relevancia pública. 

Su rostro se hizo especialmente famoso durante los años noventa como colaboradora en programas de María Teresa Campos. Fue parte del equipo en espacios como 'Día a día' en Telecinco, tras haber colaborado previamente con Campos en sus proyectos en TVE ('Esta es su casa', 'Pasa la vida') y otros medios audiovisuales. 

Además de su faceta en televisión, Mariví publicó en 2014 la biografía no autorizada de Pablo Alborán y era reconocida por su curiosidad permanente. En entrevistas recientes señaló que mantenía inquietudes por nuevas obras literarias, por la pintura, los viajes, y participaba de forma discreta en proyectos culturales aunque ya retirada de los espacios más mediáticos. 

Su partida ha generado conmoción entre compañeros del sector. Todos coinciden en destacar su cercanía con el público, su profesionalidad, su estilo elegante en la crónica social —alejada del escándalo pero cercana en el trato— y su habilidad para informar sin perder respeto por los protagonistas. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
  2. Catalunya se adentra en un otoño con un 70% de probabilidades de que haga más calor de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias
  3. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  4. José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: 'Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no depende de su dinero
  5. De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
  6. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  7. Cuál es la carretera más larga del mundo (y por qué no se puede recorrer entera)
  8. Los creadores de Horrorland montan Winterland: el primer parque 100% inmersivo dedicado a la Navidad

El Supremo absuelve a Valtònyc

El Supremo absuelve a Valtònyc

Muere Mariví Fernández Palacios, referente de la crónica social en la televisión española y colaboradora de 'Día a día'

Muere Mariví Fernández Palacios, referente de la crónica social en la televisión española y colaboradora de 'Día a día'

Revolut prepara el camino hacia los 100 millones de clientes e inaugura su sede global en Londres

Revolut prepara el camino hacia los 100 millones de clientes e inaugura su sede global en Londres

La familia de un extrabajador del metro de Barcelona reclama 186.000 euros a TMB por una muerte que atribuye a la exposición al amianto

La familia de un extrabajador del metro de Barcelona reclama 186.000 euros a TMB por una muerte que atribuye a la exposición al amianto

NASA anuncia que enviará una misión tripulada alrededor de la Luna entre febrero y abril de 2026: "Podrían ser los primeros en ver algunas áreas"

NASA anuncia que enviará una misión tripulada alrededor de la Luna entre febrero y abril de 2026: "Podrían ser los primeros en ver algunas áreas"

Lula clama contra el autoritarismo y avisa que se fortalece cuando "callamos ante las arbitrariedades"

Lula clama contra el autoritarismo y avisa que se fortalece cuando "callamos ante las arbitrariedades"

La Comisión Independiente de la ONU sobre Palestina identifica a seis ministros israelíes "responsables" de crímenes de guerra y genocidio

La Comisión Independiente de la ONU sobre Palestina identifica a seis ministros israelíes "responsables" de crímenes de guerra y genocidio

Cabalgata de la Mercè: cortes de tráfico, horario y recorrido

Cabalgata de la Mercè: cortes de tráfico, horario y recorrido