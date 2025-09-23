Nuevas tarifas
HBO Max anuncia una subida de precios para sus suscriptores: así quedan las tarifas desde el 23 de octubre
A pesar de esto, los antiguos usuarios seguirán conservando el 50% de descuento al nuevo precio.
HBO Max ha confirmado que, a partir del próximo 23 de octubre, sus antiguos suscriptores comenzarán a pagar las mismas tarifas que los nuevos clientes, que ya afrontan precios más altos desde el pasado mes de abril. La medida supone un incremento para los usuarios más veteranos, que hasta ahora habían conservado las cuantías anteriores como parte de las ventajas de fidelidad.
El cambio afecta a todos los planes, incluido el Estándar, que es el más popular entre los abonados. Aunque los antiguos clientes seguirán manteniendo el descuento vitalicio del 50%, este se aplicará sobre las nuevas tarifas, de modo que quienes pagaban 4,99 euros al mes pasarán a abonar 5,49 euros. La compañía lo explica de forma clara: “El descuento del 50% del que disfruta se aplica al precio mensual vigente de HBO Max, que puede actualizarse de vez en cuando conforme a nuestras condiciones de uso, siempre que mantenga la suscripción a su plan actual y cumpla las condiciones de la oferta”.
En el comunicado en el que detalla esta subida, HBO Max argumenta que la medida responde a la necesidad de “incrementar el precio a la luz de los costes de adquisiciones, creación de contenido y desarrollo de producto para permitirnos seguir invirtiendo en el contenido de calidad y en la experiencia de producto que nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes”.
Un discurso que coincide con las declaraciones realizadas hace unos días por David Zaslav, consejero delegado de Warner Bros. Discovery, empresa matriz de la plataforma. El directivo señaló entonces que “el hecho de que se trate de contenido de calidad —y eso es así en toda nuestra empresa, tanto en el cine como en la producción televisiva y la calidad del streaming— nos da la oportunidad de subir los precios. Creemos que nuestros precios son demasiado bajos”.
Con esta decisión, HBO Max se suma a la tendencia de otras plataformas de streaming que han revisado al alza sus tarifas en los últimos meses, en un contexto de feroz competencia y con la presión de mantener un catálogo de producciones originales capaz de atraer y retener a los suscriptores.
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Catalunya se adentra en un otoño con un 70% de probabilidades de que haga más calor de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: 'Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no depende de su dinero
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Cuál es la carretera más larga del mundo (y por qué no se puede recorrer entera)
- Los creadores de Horrorland montan Winterland: el primer parque 100% inmersivo dedicado a la Navidad