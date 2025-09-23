En 'El Intermedio'
El Gran Wyoming celebra el regreso de Jimmy Kimmel a su programa, días después de su polémico despido: "Al fin se impone la cordura"
El presentador además se alegra de que la marca de bicicletas del equipo israelí de La Vuelta amenace ahora con romper el contrato.
Disney da marcha atrás: Jimmy Kimmel regresa a la televisión tras una semana de suspensión por sus polémicas palabras sobre Charlie Kirk
La vuelta de Jimmy Kimmel a la televisión, al igual que su polémico despido la semana pasada, ha provocado una multitud de reacciones y la última se ha producido en el plató de 'El Intermedio'. El Gran Wyoming ha celebrado el regreso del cómico, así como otras noticias que se han producido fruto de la presión social y la opinión pública.
El presentador ha comenzado su programa con la canción 'No estamos lokos' de Ketama. "Sí es cierto, como apuntaba Ketama, que, a veces, tenemos la sensación de ser los únicos cuerdos en este mundo", apunta el humorista "y, por suerte, de vez en cuando descubrimos que no es así, que no estamos ni tan locos ni tan solos".
A continuación, Wyoming pone de ejemplo la readmisión de Jimmy Kimmel tras los más de 400 artistas que han firmado una carta en favor del presentador estadounidense: "Me alegro de que, al fin, se imponga la cordura, pero también es cierto que Robert De Niro nunca firmó un manifiesto a mi favor".
Además, Wyoming también comenta la decisión de la marca de bicicletas que patrocina al equipo ciclista de Israel que ha lanzado una advertencia:"o cambian el nombre y se desvinculan del país o no renovará su contrato con ellos". "Se ve que la marca Israel no casa con los valores del ciclismo y eso que son los reyes de la contrarreloj, han hecho desaparecer Gaza en tiempo récord".
""Al leer estas cosas uno se da cuenta de que la opinión pública importa", comenta el presentador en el monólogo para terminar animando: "Expresa tu opinión y rebélate contra lo que consideres injusto".
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Catalunya se adentra en un otoño con un 70% de probabilidades de que haga más calor de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Cuál es la carretera más larga del mundo (y por qué no se puede recorrer entera)
- José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: 'Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no depende de su dinero
- Los creadores de Horrorland montan Winterland: el primer parque 100% inmersivo dedicado a la Navidad