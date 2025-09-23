El Gran Wyoming celebra el regreso de Jimmy Kimmel a su programa, días después de su polémico despido: "Al fin se impone la cordura"

La vuelta de Jimmy Kimmel a la televisión, al igual que su polémico despido la semana pasada, ha provocado una multitud de reacciones y la última se ha producido en el plató de 'El Intermedio'. El Gran Wyoming ha celebrado el regreso del cómico, así como otras noticias que se han producido fruto de la presión social y la opinión pública.

El presentador ha comenzado su programa con la canción 'No estamos lokos' de Ketama. "Sí es cierto, como apuntaba Ketama, que, a veces, tenemos la sensación de ser los únicos cuerdos en este mundo", apunta el humorista "y, por suerte, de vez en cuando descubrimos que no es así, que no estamos ni tan locos ni tan solos".

A continuación, Wyoming pone de ejemplo la readmisión de Jimmy Kimmel tras los más de 400 artistas que han firmado una carta en favor del presentador estadounidense: "Me alegro de que, al fin, se imponga la cordura, pero también es cierto que Robert De Niro nunca firmó un manifiesto a mi favor".

Además, Wyoming también comenta la decisión de la marca de bicicletas que patrocina al equipo ciclista de Israel que ha lanzado una advertencia:"o cambian el nombre y se desvinculan del país o no renovará su contrato con ellos". "Se ve que la marca Israel no casa con los valores del ciclismo y eso que son los reyes de la contrarreloj, han hecho desaparecer Gaza en tiempo récord".

""Al leer estas cosas uno se da cuenta de que la opinión pública importa", comenta el presentador en el monólogo para terminar animando: "Expresa tu opinión y rebélate contra lo que consideres injusto".