En 'Directo al grano'
Gonzalo Miró destroza sin rodeos a Ayuso con un demoledor discurso: "A insultar no le gana nadie"
El copresentador ha opinado sin tapujos sobre el tono que emplea la presidenta de la Comunidad de Madrid acusándola de no tener capacidad de oratoria
Gonzalo Miró es uno de los rostros televisivos más polémicos de la parrilla por su estilo directo a la hora de opinar. El actual copresantador de 'Directo al grano', después de recibir el apoyo de Risto Mejide por las críticas que ha recibido desde su fichaje por RTVE, ha dedicado hoy un discurso contra Isabel Díaz Ayuso criticando sin rodeos su tono bronco.
Lo ha hecho al inicio del programa, cuando junto con Marta Flich comentaba la decisión de la jueza de llevar al banquillo a Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso por haber defraudado supuestamente más de 300.000 euros a Hacienda. "Yo entiendo que mediáticamente es muy atractivo, pero yo la agencia mediática de Pedro Sánchez no la hago", era la respuesta de la presidenta del PP madrileño a la decisión judicial.
"Isabel Díaz Ayuso nunca se ha caracterizado por su capacidad de oratoria, salvo cuando se dedica a insultar, ahí no la gana nadie. Pero cuando tiene que dar explicaciones parece que las palabras se le atragantan un poco más", arrancaba el copresentador.
"La presidenta de la Comunidad de Madrid sigue con la la línea argumental repleta de mentiras para intentar justificar los delitos que pesan sobre su pareja, que por cierto sigue amasando una fortuna desde que ella es presidenta de la Comunidad de Madrid, las palabras de su asesor Miguel Ángel Rodríguez y el silencio, no sabemos si cómplice del líder de su partido", concluía Miró.
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Catalunya se adentra en un otoño con un 70% de probabilidades de que haga más calor de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Cuál es la carretera más larga del mundo (y por qué no se puede recorrer entera)
- José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: 'Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no depende de su dinero
- Los creadores de Horrorland montan Winterland: el primer parque 100% inmersivo dedicado a la Navidad