Gonzalo Miró destroza sin rodeos a Ayuso con un demoledor discurso: "A insultar no le gana nadie"

Gonzalo Miró es uno de los rostros televisivos más polémicos de la parrilla por su estilo directo a la hora de opinar. El actual copresantador de 'Directo al grano', después de recibir el apoyo de Risto Mejide por las críticas que ha recibido desde su fichaje por RTVE, ha dedicado hoy un discurso contra Isabel Díaz Ayuso criticando sin rodeos su tono bronco.

Lo ha hecho al inicio del programa, cuando junto con Marta Flich comentaba la decisión de la jueza de llevar al banquillo a Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso por haber defraudado supuestamente más de 300.000 euros a Hacienda. "Yo entiendo que mediáticamente es muy atractivo, pero yo la agencia mediática de Pedro Sánchez no la hago", era la respuesta de la presidenta del PP madrileño a la decisión judicial.

"Isabel Díaz Ayuso nunca se ha caracterizado por su capacidad de oratoria, salvo cuando se dedica a insultar, ahí no la gana nadie. Pero cuando tiene que dar explicaciones parece que las palabras se le atragantan un poco más", arrancaba el copresentador.

"La presidenta de la Comunidad de Madrid sigue con la la línea argumental repleta de mentiras para intentar justificar los delitos que pesan sobre su pareja, que por cierto sigue amasando una fortuna desde que ella es presidenta de la Comunidad de Madrid, las palabras de su asesor Miguel Ángel Rodríguez y el silencio, no sabemos si cómplice del líder de su partido", concluía Miró.