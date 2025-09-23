Disney da marcha atrás: Jimmy Kimmel regresa a la televisión tras una semana de suspensión por sus polémicas palabras sobre Charlie Kirk

Una semana después de su suspensión, 'Jimmy Kimmel Live!' regresará a la parrilla este martes. Disney, compañía matriz de ABC, ha decidido devolver al presentador a su plató tras las duras críticas recibidas por la cancelación temporal del programa, motivada por un chiste acerca del asesinato del líder ultraconservador Charlie Kirk. La decisión supone un pulso directo a la Administración Trump, que en los últimos días había redoblado la presión para silenciar al veterano cómico.

En un comunicado emitido por la empresa, Disney justificó la suspensión inicial como un intento de “evitar inflamar más una situación tensa en un momento de mucha emoción para el país”. Sin embargo, tras varias conversaciones con el propio Kimmel, la compañía ha optado por reactivar la emisión. Según adelantó Variety, la decisión fue refrendada desde lo más alto: Bob Iger, consejero delegado de Disney, y Dana Walden, copresidenta de Disney Entertainment.

El monólogo de Kimmel que desató la tormenta sugería que el presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson, podría ser un simpatizante republicano cercano a Trump: “La pandilla MAGA está intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos”. La reacción fue inmediata: la FCC, dirigida por Brendan Carr, advirtió a Disney y ABC de posibles sanciones regulatorias, y la red de cadenas locales Nexstar, que alcanza al 70% del público estadounidense, decidió retirar el programa de su emisión.

La suspensión abrió un debate nacional sobre los límites de la libertad de expresión. Más de 400 artistas y la ACLU firmaron una carta acusando al Gobierno de Trump de liderar una “caza de brujas” comparable a la del senador Joseph McCarthy en los años 50. Personalidades como Barack Obama alertaron de la deriva peligrosa: “La administración actual ha alcanzado un nuevo y peligroso nivel con sus amenazas rutinarias contra medios que no son de su agrado”.

El propio Trump celebró en su red Truth la suspensión: “Kimmel no tiene ni un ápice de talento e incluso peores índices de audiencia que Colbert”, escribió, instando a otras cadenas a hacer lo mismo con sus presentadores críticos. Sin embargo, tras confirmarse el regreso del programa, el mandatario evitó pronunciarse directamente y se centró en otro asunto durante su comparecencia en la Casa Blanca.

Ahora, con su retorno a ABC, la incógnita está en si conglomerados como Nexstar y Sinclair —clave para la distribución nacional— volverán a emitir 'Jimmy Kimmel Live!' o mantendrán su veto. En cualquier caso, la decisión de Disney marca un precedente en la batalla entre entretenimiento, política y libertad de expresión en Estados Unidos.