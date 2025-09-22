Audiencias 21/09/2025
'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' marca máximo de temporada y se impone a 'Una nueva vida' y al cine de La 1
El reality de Honduras consigue su mejor dato en la noche de domingo tras el intento de abandono de Adara.
La noche dominical tuvo un claro vencedor: 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras'. El espacio de Telecinco firmó su mejor resultado hasta la fecha con un 14,1% de cuota de pantalla, lo que supone una subida de 2,5 puntos en una semana, gracias al amago de abandono de Adara Molinero. El reality se situó como la oferta más seguida del prime time y dejó atrás a todos sus rivales.
Antena 3, con 'Una nueva vida', mantuvo el segundo puesto al obtener un 11%, aunque con un ligero retroceso de dos décimas. Por su parte, La 1 no pudo repetir la buena marca del domingo anterior: la película 'Civil War' se quedó en un 10%, perdiendo 3,4 puntos en relación a la cinta emitida siete días antes.
Entre las segundas cadenas, 'Cuarto milenio' firmó también su máximo de temporada con un destacado 7,8%, subiendo más de un punto en siete días. En cambio, 'Salvados' en laSexta cayó hasta un discreto 4,9% con su entrega sobre 'La gran fuga', lo que supone un descenso de 1,9 puntos respecto a la semana anterior.
PRIME TIME
La 1
La película de la semana “Civil War”: 1.077.000 (10%)
Cine “El escuadrón suicida”: 316.000 (6,2%)
Antena 3
Una nueva vida: 908.000 (11%)
Telecinco
Supervivientes All Stars: Conexión Honduras: 1.046.000 (14,1%)
laSexta
Salvados: 579.000 (4,9%)
Salvados: 323.000 (3,5%)
Cuatro
Cuarto milenio: Arrancando la nave T21: 567.000 (4,8%)
Cuarto milenio: 729.000 (7,8%)
La 2
Imprescindibles: 264.000 (2,2%)
Versión española “Mediterráneo (2021)”: 297.000 (3,4%)
Versión española. Coloquio: 133.000 (2,6%)
LATE NIGHT
La 1
Cine 2 “Lena Lorenz: Golpe de estados”: 96.000 (4,9%)
Antena 3
Una nueva vida: 152.000 (5,5%)
laSexta
Salvados: 138.000 (2,6%)
Salvados: 57.000 (2,2%)
Cuatro
Cuarto milenio: 259.000 (8,6%)
La 2
Apocalipsis: La segunda guerra mundial: 67.000 (2,3%)
Los gozos y las sombras: 32.000 (1,9%)
TARDE
La 1
Sesión de tarde “27 vestidos”: 979.000 (10,7%)
Sesión de tarde 2 “Vuelve el padre de la novia”: 760.000 (8,8%)
Sesión de tarde 3 “La boda olvidada”: 588.000 (6,7%)
Aquí la Tierra: 1.000.000 (10%)
Antena 3
Multicine “Los asesinatos de la casa del lago”: 886.000 (9,7%)
Multicine 2 “Recuerdos que matan”: 706.000 (8,2%)
Multicine 3 “Eres mía”: 681.000 (7,6%)
Telecinco
Fiesta: 745.000 (8,4%)
laSexta
La Roca: 398.000 (4,5%)
Cuatro
Home Cinema "Largo Winch: El precio del dinero": 639.000 (7%)
Home Cinema 2 "Golpe de estado": 468.000 (5,5%)
La 2
Saber y ganar. Fin de semana: 315.000 (3,4%)
Grandes documentales: 230.000 (2,5%)
Documentales de La 2: 211.000 (2,5%)
El chef del mar: 267.000 (3%)
Redescubrir Venecia: 276.000 (2,6%)
MAÑANA
La 1
Agrosfera: 83.000 (13%)
Viaje al centro de la tele: 203.000 (7,1%)
Viaje al centro de la tele: 342.000 (10%)
Viaje al centro de la tele: 383.000 (9,8%)
D Corazón: 500.000 (7,9%)
Antena 3
Pelopicopata: 26.000 (5,2%)
Emparejados: 55.000 (4,6%)
Emparejados: 106.000 (3,1%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 262.000 (5,9%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 496.000 (9,5%)
La ruleta de la suerte: 1.216.000 (16,7%)
Telecinco
Got Talent España: Momentazos: 139.000 (7,3%)
Got Talent España: 299.000 (8,7%)
¡Vaya fama!: 535.000 (8,1%)
laSexta
Equipo de investigación: 38.000 (4,9%)
Aruser@s weekend: 193.000 (9,4%)
Equipo de investigación: 221.000 (6,6%)
Equipo de investigación: 248.000 (6,6%)
Equipo de investigación: 319.000 (6,4%)
Cuatro
¡Toma salami!: 7.000 (1%)
¡Toma salami!: 9.000 (1,2%)
Volando voy: 69.000 (5%)
Volando voy: 226.000 (7,9%)
Viajeros Cuatro: 243.000 (6,8%)
Viajeros Cuatro: 385.000 (8%)
La 2
UNED: 23.000 (3,8%)
El cazador de cerebros: 37.000 (4,4%)
Los conciertos de La 2: 41.000 (3,1%)
Buenas noticias TV: 42.000 (2,3%)
Shalom: 29.000 (1,4%)
Medina: 51.000 (2,2%)
Últimas preguntas: 73.000 (2,7%)
El día del señor: 197.000 (6%)
Pueblo de Dios: 129.000 (3,7%)
Pueblo de Dios: 93.000 (2,6%)
Saber vivir: 71.000 (1,8%)
Flash moda: 92.000 (2%)
El escarabajo verde: 64.000 (1,2%)
¡Qué animal!: 85.000 (1,4%)
¡Qué animal!: 109.000 (1,5%)
Saber y ganar: Fin de semana: 83.000 (0,9%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.810.000 (19,4%)
Telediario 1: 1.110.000 (11,8%)
Informativos Telecinco 15h: 825.000 (8,9%)
Noticias Cuatro 1: 513.000 (7,2%)
laSexta Noticias 14h: 401.000 (5,6%)
Prime Time
Telediario 2: 1.400.000 (12,4%)
Antena 3 Noticias 2: 1.243.000 (11,2%)
Informativos Telecinco 21h: 841.000 (7,6%)
laSexta Noticias 20h: 635.000 (6,9%)
Noticias Cuatro 2: 488.000 (5,4%)
RANKING
Diario: Antena 3 (9,6%), Telecinco (9,2%), La 1 (9,2%), Cuatro (6,3%), laSexta (4,7%), La 2 (2,7%).
Mensual: Antena 3 (13%), La 1 (11,5%), Telecinco (9,2%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,6%), La 2 (3%).
