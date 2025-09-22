'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' marca máximo de temporada y se impone a 'Una nueva vida' y al cine de La 1

La noche dominical tuvo un claro vencedor: 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras'. El espacio de Telecinco firmó su mejor resultado hasta la fecha con un 14,1% de cuota de pantalla, lo que supone una subida de 2,5 puntos en una semana, gracias al amago de abandono de Adara Molinero. El reality se situó como la oferta más seguida del prime time y dejó atrás a todos sus rivales.

Antena 3, con 'Una nueva vida', mantuvo el segundo puesto al obtener un 11%, aunque con un ligero retroceso de dos décimas. Por su parte, La 1 no pudo repetir la buena marca del domingo anterior: la película 'Civil War' se quedó en un 10%, perdiendo 3,4 puntos en relación a la cinta emitida siete días antes.

Entre las segundas cadenas, 'Cuarto milenio' firmó también su máximo de temporada con un destacado 7,8%, subiendo más de un punto en siete días. En cambio, 'Salvados' en laSexta cayó hasta un discreto 4,9% con su entrega sobre 'La gran fuga', lo que supone un descenso de 1,9 puntos respecto a la semana anterior.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “Civil War”: 1.077.000 (10%)

Cine “El escuadrón suicida”: 316.000 (6,2%)

Antena 3

Una nueva vida: 908.000 (11%)

Telecinco

Supervivientes All Stars: Conexión Honduras: 1.046.000 (14,1%)

laSexta

Salvados: 579.000 (4,9%)

Salvados: 323.000 (3,5%)

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21: 567.000 (4,8%)

Cuarto milenio: 729.000 (7,8%)

La 2

Imprescindibles: 264.000 (2,2%)

Versión española “Mediterráneo (2021)”: 297.000 (3,4%)

Versión española. Coloquio: 133.000 (2,6%)

LATE NIGHT

La 1

Cine 2 “Lena Lorenz: Golpe de estados”: 96.000 (4,9%)

Antena 3

Una nueva vida: 152.000 (5,5%)

laSexta

Salvados: 138.000 (2,6%)

Salvados: 57.000 (2,2%)

Cuatro

Cuarto milenio: 259.000 (8,6%)

La 2

Apocalipsis: La segunda guerra mundial: 67.000 (2,3%)

Los gozos y las sombras: 32.000 (1,9%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “27 vestidos”: 979.000 (10,7%)

Sesión de tarde 2 “Vuelve el padre de la novia”: 760.000 (8,8%)

Sesión de tarde 3 “La boda olvidada”: 588.000 (6,7%)

Aquí la Tierra: 1.000.000 (10%)

Antena 3

Multicine “Los asesinatos de la casa del lago”: 886.000 (9,7%)

Multicine 2 “Recuerdos que matan”: 706.000 (8,2%)

Multicine 3 “Eres mía”: 681.000 (7,6%)

Telecinco

Fiesta: 745.000 (8,4%)

laSexta

La Roca: 398.000 (4,5%)

Cuatro

Home Cinema "Largo Winch: El precio del dinero": 639.000 (7%)

Home Cinema 2 "Golpe de estado": 468.000 (5,5%)

La 2

Saber y ganar. Fin de semana: 315.000 (3,4%)

Grandes documentales: 230.000 (2,5%)

Documentales de La 2: 211.000 (2,5%)

El chef del mar: 267.000 (3%)

Redescubrir Venecia: 276.000 (2,6%)

MAÑANA

La 1

Agrosfera: 83.000 (13%)

Viaje al centro de la tele: 203.000 (7,1%)

Viaje al centro de la tele: 342.000 (10%)

Viaje al centro de la tele: 383.000 (9,8%)

D Corazón: 500.000 (7,9%)

Antena 3

Pelopicopata: 26.000 (5,2%)

Emparejados: 55.000 (4,6%)

Emparejados: 106.000 (3,1%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 262.000 (5,9%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 496.000 (9,5%)

La ruleta de la suerte: 1.216.000 (16,7%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 139.000 (7,3%)

Got Talent España: 299.000 (8,7%)

¡Vaya fama!: 535.000 (8,1%)

laSexta

Equipo de investigación: 38.000 (4,9%)

Aruser@s weekend: 193.000 (9,4%)

Equipo de investigación: 221.000 (6,6%)

Equipo de investigación: 248.000 (6,6%)

Equipo de investigación: 319.000 (6,4%)

Cuatro

¡Toma salami!: 7.000 (1%)

¡Toma salami!: 9.000 (1,2%)

Volando voy: 69.000 (5%)

Volando voy: 226.000 (7,9%)

Viajeros Cuatro: 243.000 (6,8%)

Viajeros Cuatro: 385.000 (8%)

La 2

UNED: 23.000 (3,8%)

El cazador de cerebros: 37.000 (4,4%)

Los conciertos de La 2: 41.000 (3,1%)

Buenas noticias TV: 42.000 (2,3%)

Shalom: 29.000 (1,4%)

Medina: 51.000 (2,2%)

Últimas preguntas: 73.000 (2,7%)

El día del señor: 197.000 (6%)

Pueblo de Dios: 129.000 (3,7%)

Pueblo de Dios: 93.000 (2,6%)

Saber vivir: 71.000 (1,8%)

Flash moda: 92.000 (2%)

El escarabajo verde: 64.000 (1,2%)

¡Qué animal!: 85.000 (1,4%)

¡Qué animal!: 109.000 (1,5%)

Saber y ganar: Fin de semana: 83.000 (0,9%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.810.000 (19,4%)

Telediario 1: 1.110.000 (11,8%)

Informativos Telecinco 15h: 825.000 (8,9%)

Noticias Cuatro 1: 513.000 (7,2%)

laSexta Noticias 14h: 401.000 (5,6%)

Prime Time

Telediario 2: 1.400.000 (12,4%)

Antena 3 Noticias 2: 1.243.000 (11,2%)

Informativos Telecinco 21h: 841.000 (7,6%)

laSexta Noticias 20h: 635.000 (6,9%)

Noticias Cuatro 2: 488.000 (5,4%)

RANKING

Diario: Antena 3 (9,6%), Telecinco (9,2%), La 1 (9,2%), Cuatro (6,3%), laSexta (4,7%), La 2 (2,7%).

Mensual: Antena 3 (13%), La 1 (11,5%), Telecinco (9,2%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,6%), La 2 (3%).