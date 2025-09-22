Premios Escaparate celebran en Sevilla su XIX edición destacando talentos y logros sociales

La ciudad de Sevilla volvió a brillar con esplendor al recibir la XIX edición de los Premios Escaparate, un evento anual que celebra el aniversario de la revista andaluza de vida social Escaparate, fundada en 2006 por el periodista sevillano Mario Niebla del Toro Carrión.

La ceremonia congregó a figuras destacadas del ámbito cultural, artístico, político, deportivo y empresarial en los Jardines de Cristina, junto al histórico Palacio de San Telmo. Presentada por Michi Primo de Rivera, la gala conmemoró casi veinte años de reconocimiento a la excelencia y rindió homenaje al histórico aniversario de los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España.

“Este lugar, inaugurado en el siglo XIX, nació para ser un punto de encuentro entre cultura, ocio y sociedad”, recordó Primo de Rivera al iniciar el acto.

En esta edición, el Duque de Calabria, S.A.R. Don Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Orleans, fue reconocido como Padrino de Honor y Premio de Honor de la Cultura, mientras que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, recibió el título de Madrina de Honor y el Gran Premio de Honor Escaparate 2025 por su defensa de los valores constitucionales y la unidad de España. Ayuso destacó: “Los premios Escaparate son muy comentados en Madrid, porque los lazos entre Andalucía y la Comunidad de Madrid, entre Sevilla y Madrid, son eternos.”

En el plano artístico internacional, Marisa Berenson fue galardonada con el Premio Internacional de Cine y Moda, y el flamenco brilló con fuerza gracias a Joaquín Cortés, premiado con el Premio de Honor de las Bellas Artes por su proyección global.

La gala también reconoció la labor solidaria de S.A.R. Doña Diana de Cadaval, con el Premio a la Filantropía, y celebró la carrera de Julián López “El Juli”, galardonado con el Premio Emérito del Toreo en el año de su retirada. José Mercé se convirtió en un embajador del seiscientos aniversario gitano al recibir el Gitano de Oro por su trayectoria y relevancia cultural.

En el deporte, Arantxa Sánchez Vicario fue homenajeada con el Premio Emérito, y Jesús Navas reconocido como Leyenda Viva del Fútbol. La música se celebró con el Premio Escaparate 2025 a Antonio Carmona, mientras que la generación digital brilló con Tomás Páramo, elegido Influencer del Año. La Fundación ON fue premiada por su labor en la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión.

En el ámbito empresarial, se distinguió a Moodra por su innovación, al Hotel Hesperia Sevilla por su compromiso con la ciudad y a Marisa Cuñado de Azcárate por su trayectoria en la creación de hoteles de lujo singulares. También se celebró la carrera periodística de Inmaculada Casal, en su 40º aniversario, y se reconoció la aportación de Cayetano Rivera Ordóñez por su influencia artística y en la moda.

La gala rindió emotivo homenaje póstumo a Luis Ortiz, Caritina Goyanes y Francisco de Paula Borbón y Escasany, recordados con cariño por familiares y amigos.

Entre los invitados se encontraban autoridades institucionales como José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, quien comentó: “19 ediciones de la gala, 19 espacios diferentes, 19 rincones especiales de Sevilla”, así como Antonio Sanz y Arturo Bernal, consejeros de la Junta de Andalucía. También asistieron miembros de la nobleza y la alta sociedad, incluyendo a Archiduque Maximiliano de Habsburgo, Duque de Arjona, Cayetano Martínez de Irujo, los Duques de Medina-Sidonia, la Princesa Luisa de Orléans e Bragança y Ágatha Ruiz de la Prada.

El mundo de la cultura y la moda se vio representado por figuras como Norma Duval, Juana Martín, Tomás Alía, Raquel Revuelta, Rocío Osorno, Remedios Cervantes y la influencer Susi Rejano, así como artistas como Aurora Vargas, Manuela Carrasco, Samara Carrasco, Antonio Canales, Juan Habichuela, Cecilia Gómez, María del Monte y Joaquín Pareja-Obregón de los Reyes. La velada contó también con la presencia de Ortega Cano, Marisa Jara, Esther Doña, Carlos Latre y los anfitriones sociales Begoña García-Baquero y Pedro Trapote.

El director de Escaparate, Mario Niebla del Toro, resumió el espíritu de la gala con emotivas palabras: “Sevilla, musa y madre, razón de ser.”

La noche incluyó espectaculares actuaciones de Zamara Carrasco, Antonio Canales y Pastora Galván, que pusieron la nota artística a una velada que consolida a los Premios Escaparate como una cita imprescindible del calendario social y cultural de España.