'Todo es mentira' recibe un regalo de Óscar López después de la polémica con la directora de comunicación del PSOE

Óscar López ha dado la sorpresa hoy en 'Todo es mentira' después de la polémica de la directora de comunicación del PSOE de Madrid, que había afirmado que el programa de Risto Mejide ofrecía contenidos caribeños.

Hoy, una reportera del programa acudió al teatro donde acudía el líder de los socialistas madrileños con una camiseta caribeña para regalarle al también ministro de Transformación Digital.

Un rato más tarde, el político también tenía preparado un regalo para el programa: unas maracas caribeñas. "¿Qué temas me podría decir usted que podríamos llevar en el programa algún día?", preguntaba la reportera tras aceptar el presente. "Nunca he hecho eso, llevo toda mi vida defendiendo la libertad de prensa. Por cierto, vengo a ver 1936", contestaba el político.

"De verdad llevo toda la vida defendiendo la libertad de prensa y de verdad que ojalá podáis disfrutarla siempre y que nadie amenace a periodistas como hizo Miguel Ángel Rodríguez", además también se ha posicionado sobre las palabras de la directora: "Sí, me dijo una persona de prensa del PSOE que le parecía caribeño, vaya hombre, ya lo siento, ya está, ya está resuelto".

Tras el momento, Risto Mejide mostraba su opinión: "Aplaudimos que cualquiera tenga sentido del humor, sea de la ideología que sea y que se tome las cosas así, sobre todo después de la pifiada de su directora de comunicación, que sigue estando ahí".