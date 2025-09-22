Entrevista
Javier Ruiz, muy tajante contra las críticas a Sarah Santaolalla: "La gente que dice que la he enchufado miente"
El presentador ha sido entrevistado en El País, donde ha hablado del éxito de 'Mañaneros 360' y las continuas críticas que recibe.
Javier Ruiz se ha consolidado junto a Adela González como líder de las mañanas gracias al éxito que 'Mañaneros 360' viene cosechando desde su incorporación en abril. El periodista repasa la trayectoria del programa y se defiende de las críticas que recibe a diario en una entrevista en El País.
Ruiz aborda durante la conversación los comentarios contrarios a las opiniones de su pareja, Sarah Santaolalla, que la semana pasada vio cómo RTVE la defendía de las críticas del PP: "Esto va contra una profesional a la que le sacude un machismo repugnante, independientemente de que tenga pareja o la deje de tener", apunta el periodista.
"La gente que dice que la he enchufado miente", se reafirma Ruiz, que recuerda que "ella era colaboradora de Mañaneros un año antes de que llegara yo. Y mi poder en Telecinco vamos a dejarlo en que es relativo".
Además, el presentador se toma con serenidad el éxito de su programa en las mañanas y opina "que esto tarde o temprano se torcerá". "Sé que me iré a la calle el día en el que la visión corporativa y mi visión personal no encajen, por salvar mis principios", ha añadido siendo consciente de que no es la primera vez que le pasaría, pues ya lo sufrió hace siete años cuando Mediaset decidió cancelar sin explicación 'Las mañanas de Cuatro'.
