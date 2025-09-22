HBO Max compra la serie más vista de la televisión para su salto a Latinoamérica después de su éxito en España

HBO Max se hace con la serie más vista de la televisión en España. La plataforma compra 'Sueños de libertad' para replicar su éxito en Latinoamérica y Brasil.

Desde este mimo lunes la ficción se incorpora al amplio catálogo de HBO, que llega después de abrirse camino en los Bálticos y Oriente Medio, convirtiéndose en un gran fenómeno internacional.

Fuera de España, la serie además se podrá ver en ATRESplayer Internacional y también está disponible en Movistar Plus+ y Disney+.

'Sueños de libertad' es líder de su franja con una media de un 13,3% y más de 1,2 millones de espectadores. La ficción está protagonizada por Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón y Dani Tatay. Nancho Novo, Juanjo Puigcorbé Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Daniel Albaladejo, Alba Brunet, Guillermo Barrientos, Carolina Lapausa, Antonio Romero, Isabel Moreno, José Milán, Candela Cruz, Alejandro Albarracín, Arturo Querejeta, Pepa Aniorte, Ana Labordeta y Amanda Cárdenas completan el reparto.