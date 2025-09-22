Series
HBO Max compra la serie más vista de la televisión para su salto a Latinoamérica después de su éxito en España
'Sueños de libertad' prepara su salto internacional para replicar su éxito en España.
HBO Max se hace con la serie más vista de la televisión en España. La plataforma compra 'Sueños de libertad' para replicar su éxito en Latinoamérica y Brasil.
Desde este mimo lunes la ficción se incorpora al amplio catálogo de HBO, que llega después de abrirse camino en los Bálticos y Oriente Medio, convirtiéndose en un gran fenómeno internacional.
Fuera de España, la serie además se podrá ver en ATRESplayer Internacional y también está disponible en Movistar Plus+ y Disney+.
'Sueños de libertad' es líder de su franja con una media de un 13,3% y más de 1,2 millones de espectadores. La ficción está protagonizada por Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón y Dani Tatay. Nancho Novo, Juanjo Puigcorbé Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Daniel Albaladejo, Alba Brunet, Guillermo Barrientos, Carolina Lapausa, Antonio Romero, Isabel Moreno, José Milán, Candela Cruz, Alejandro Albarracín, Arturo Querejeta, Pepa Aniorte, Ana Labordeta y Amanda Cárdenas completan el reparto.
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- La Guardia Civil destapa una plantación fraudulenta de una alcachofa protegida valorada en 8.000 euros
- Protecció Civil extiende el aviso ante las lluvias torrenciales previstas para este domingo en Catalunya
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Hallado un cadáver en el río Bitlles, donde los Bombers buscaban a dos desaparecidos
- Llega el primer tren de Ferrocarrils que operará en la línea de Rodalies entre Lleida y Terrassa
- Las imágenes de las fuertes lluvias en Catalunya, que sacuden Montserrat y dificultan la movilidad en el Bages