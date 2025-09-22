Exclusiva YOTELE
El cómico Galder Varas ficha por Prime Video para presentar un nuevo formato: así es 'Esto no es un dating'
Prime Video apuesta por su primer formato de citas en España con el humor irreverente del cómico, que guiará a los solteros más peculiares en un innovador espectáculo grabado en un teatro.
Prime Video continúa ampliando su catálogo de entretenimiento en España y da un paso inédito: su primer formato de citas. El elegido para conducirlo es Galder Varas, uno de los cómicos más en forma del momento, que debutará en la plataforma con 'Esto no es un dating', un programa que promete dinamitar las convenciones de los espacios románticos y convertir la búsqueda del amor en un show colectivo donde la risa será la primera regla, según ha podido saber YOTELE en exclusiva.
Con un estilo marcado por la improvisación y un humor tan irreverente como cercano, Varas se pondrá al frente de seis entregas en las que acompañará a los solteros más pintorescos del país. La premisa es clara: todos aquellos que no se comen un rosco” y saben perfectamente por qué, tendrán en este nuevo formato su espacio. Lejos de los formatos tradicionales, 'Esto no es un dating' se propone derribar prejuicios a la hora de ligar, llamar a las cosas por su nombre y transformar incluso los secretos más inconfesables en temas de conversación para una primera cita.
La gran novedad del formato es su puesta en escena: un teatro donde 100 solteros ocuparán el patio de butacas y responderán en directo a las disparatadas preguntas de Galder Varas. Sus asientos, iluminados con una potente luz, servirán como herramienta de interacción durante el programa. De entre todos, se seleccionará al más desastroso en el terreno amoroso, “La Joyita”, que subirá al escenario para dejarse asesorar y tratar de conquistar a su media naranja. Los otros 99 solteros se convertirán en pretendientes y decidirán si se animan a darle una oportunidad. Cada episodio contará, además, con la presencia de dos invitados famosos que compartirán anécdotas y sus propios trucos de seducción, completando un cóctel en el que la espontaneidad será clave.
El programa, que llegará a Prime Video en 2026, es una producción original de Buendía Estudios. La dirección corre a cargo de Lola Ibarreta, con Galder Varas como subdirector. Con este fichaje, Galder Varas consolida su salto de los teatros al gran escaparate audiovisual, y Prime Video refuerza su apuesta por la comedia y los formatos originales en España.
