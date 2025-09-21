Rafael Amargo, al límite: 'Fiesta' destapa que está ingresado grave tras protagonizar un escándalo en Torremolinos

La situación de Rafael Amargo es absolutamente dramática. El bailaor se encuentra ingresado en un hospital en estado grave, después de haber protagonizado un escándalo tras una actuación, que no habría logrado apenas vender entradas, según desveló el programa 'Fiesta' este sábado.

Según contaron en el programa, Amargo fue denunciado porque "el artista empezó a tener ciertos comportamientos que eran incompatibles para el correcto desarrollo para las funciones previstas. El cuerpo de baile también reclama a Rafael el pago de salarios atrasados".

Además, su mujer Luciana Bongianino ha hablado en 'Fiesta' para sobre la salud del artista: "Rafa está en una situación bastante crítica en el hospital, hace unos días empezó con mucha fiebre, como los médicos en el domicilio no pudieron determinar qué tenía, pues tuvieron que traerle al hospital".

"Una infección en el colon, por lo que lo tiene muy inflamado. Está a base de sueros, todo por vena, porque no puede beber, no puede comer nada hasta que los médicos puedan determinar esto", desveló y además explicó que la causa es "todo el estrés y todo el desgaste que le causan estas dos personas" que han acusado al bailaor.

Por último, Bongianino ha defendido la actuación de su marido, señalando a los denunciantes de incumplir lo acordado: "Estos señores no han pagado a los artistas. Se están quedando con un dinero que no les pertenece. Miguel y Jesús se están quedando con el dinero, solo han pagado a dos personas. La realidad es que para hablar de incumplimiento de contrato, los que los están incumpliendo son ellos".