Audiencias 20/09/2025
'Bailando con las estrellas' se mantiene fuerte y Joaquín se hunde, superado por La 1 y Cuatro
'Emparejados' vuelve a bajar y ya pierde más de 5 puntos desde su estreno
'Bailando con las estrellas' lideró anoche con su segunda gala. El programa de Jesús Vázquez perdió seguimiento, pero se mantiene con fuerza al anotar un 12,4% y 859.000 espectadores, siendo la única oferta en superar los dos dígitos.
Por su parte, La 1 queda en segunda posición con la película 'La proposición', que anota un 9,7% y 860.000 seguidores. Le sigue Cuatro, que con el film 'A sangre fría' consigue un 8,7% y 767.000 televidentes.
Ambas ofertas superan a 'Emparejados', que continúa su caída por segunda semana consecutiva y queda en cuarta opción. El programa de Joaquín Sánchez y Susana Saborido anota mínimo y se conforma con un 7,9% y 634.000 adeptos.
En última opción, 'laSexta Xplica', que firma un buen 6,3% y 452.000 espectadores.
