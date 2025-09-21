'Bailando con las estrellas'
Anabel Pantoja deja a todos con la boca abierta con el beso que le da a su maestro al final de su actuación
La sobrina de Isabel Pantoja ha mostrado su entusiasmo tras realizar su segunda actuación en el programa.
Adara activa el protocolo de abandono en ‘Supervivientes: All Stars': Jesús Vázquez paraliza 'Bailando con las estrellas' para dar la última hora
'Bailando con las estrellas' emitió anoche su segunda gala en Telecinco. El programa, que obligó a Jesús Vázquez a interrumpir la gala para dar una última hora de 'Supervivientes', también dejó a todos con la boca abierta por el beso de Anabel Pantoja a su maestro de baile.
A la sobrina de Isabel Pantoja le tocó defender un vals vienés bajo la potente canción 'I was nothing', de Whitney Houston. Además, la influencer se enfrentaba durante su actuación a su primer porté, algo que le ha traído por el camino de la amargura durante los ensayos.
En la gala, La exconcursante de 'Supervivientes' ejecutó bien el porté, pero dejó a todos con la boca abierta cuando, al final de la actuación, besó a Álvaro Cuenca, su pareja de baile. Después, Anabel ha explicado que el momento fue fruto de su emoción y euforia por haber conseguido realizar el baile correctamente.
