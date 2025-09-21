Crisis en Honduras
Adara activa el protocolo de abandono en ‘Supervivientes: All Stars': Jesús Vázquez paraliza 'Bailando con las estrellas' para dar la última hora
El presentador sorprendió en directo anunciando lo que acababa de ocurrir en el reality de Telecinco, que se detallará este domingo.
‘Supervivientes: All Stars' acaba de vivir la activación del primer protocolo de abandono de su segunda edición en Telecinco. De esta manera, el reality producido por Cuarzo (Banijay Iberia) convulsiona apenas dos semanas después de su estreno por culpa de Adara Molinero, que ya ha planteado a la dirección que quiere abandonar el concurso de manera inmediata.
Así lo ha comunicado Jesús Vázquez en mitad de la segunda gala de 'Bailando con las estrellas'. El presentador ha paralizado un momento el talent mientras se emitía en directo este sábado para dar la última hora que acababa de ocurrir en Honduras.
Por el momento, no se ha aportado más información al respecto y se ha emplazado a los espectadores a seguir el ‘Conexión Honduras' de 'Supervivientes: All Stars' que se emitirá este domingo, presentado por Sandra Barneda. Antes, el programa '¡Vaya fama!', con Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, adelantará a partir de las 13:15 horas los primeros datos de lo que está ocurriendo en la isla.
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
- El lanzamiento de un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge altera todo el corredor sur de Rodalies
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Hallado un cadáver en una maleta en Vilanova i la Geltrú
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
- José Andrés entra en el debate de la jornada laboral con un dardo a Yolanda Díaz