Adara activa el protocolo de abandono en ‘Supervivientes: All Stars': Jesús Vázquez paraliza 'Bailando con las estrellas' para dar la última hora

‘Supervivientes: All Stars' acaba de vivir la activación del primer protocolo de abandono de su segunda edición en Telecinco. De esta manera, el reality producido por Cuarzo (Banijay Iberia) convulsiona apenas dos semanas después de su estreno por culpa de Adara Molinero, que ya ha planteado a la dirección que quiere abandonar el concurso de manera inmediata.

Así lo ha comunicado Jesús Vázquez en mitad de la segunda gala de 'Bailando con las estrellas'. El presentador ha paralizado un momento el talent mientras se emitía en directo este sábado para dar la última hora que acababa de ocurrir en Honduras.

Por el momento, no se ha aportado más información al respecto y se ha emplazado a los espectadores a seguir el ‘Conexión Honduras' de 'Supervivientes: All Stars' que se emitirá este domingo, presentado por Sandra Barneda. Antes, el programa '¡Vaya fama!', con Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, adelantará a partir de las 13:15 horas los primeros datos de lo que está ocurriendo en la isla.