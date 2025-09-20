'La Voz' vuelve liderando la noche frente a la bajada de 'De viernes'

'La Voz' estrenó anoche su décimosegunda temporada. El talent show recuperó el liderazgo de la noche del viernes para Antena 3, que había visto cómo en las dos últimas semanas Telecinco se imponía en la quinta noche. El programa de Eva González llega fuerte con un 15,3% y 1.152.000 espectadores, 3 décimas más que el estreno de la pasada edición.

Histórico estrenos de 'La Voz'

La Voz 1: 30,6% y 4.591.000

La Voz 2: 23,3% y 3.438.000

La Voz 3: 28,1% y 4.591.000

La Voz 4: 28,7% y 3.368.000

La Voz 5: 21% y 2.640.000

La Voz 6: 25% y 3.970.000

La Voz 7: 20,2% y 2.264.000

La Voz 8: 20,6% y 2.219.000

La Voz 9: 19,6% y 1.684.000

La Voz 10: 19,5% y 1.656.000

La Voz 11: 15% y 1.126.000

La Voz 12: 15,3% y 1.152.000

Por su parte, 'De viernes' pierde 2,5 puntos y cae hasta el 12,4% y 858.000 seguidores. Aún así, son buenos números para el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, que aguanta bien la llegada de la nueva competencia.

En cuanto al resto de ofertas, 'El Blockbuster' gana la tercera plaza en Cuatro con un gran 8,5%, superando al cine de La 1 (8,3%). Cierra el ranking el nuevo programa de 'Equipo de Investigación', que anota un 5,4% y 504.000 televidentes.

PRIME TIME

Antena 3

La Voz: 15,3% y 1.152.000

Telecinco

De viernes: 12,4% y 858.000

La 1

Plan de cine: El pasajero: 8,3% y 779.000

Cine: Cadena perpetua: 8,7% y 475.000

Cuatro

First Dates: 6,9% y 639.000

El Blockbuster: Mechanic: Resurrection: 8,5% y 745.000

laSexta

laSexta Clave: 4,3% y 359.000

laSexta Columna: 5,8% y 545.000

Equipo de Investigación: 5,4% y 504.000 / 4,6% y 322.000

La 2

Cifras y letras: 4,4% y 416.000

Plano general: 2% y 192.000

Historia de nuestro cine: 2,1% y 157.000

LATE NIGHT

Antena 3

La Voz: Grandes Momentos: 7,6% y 205.000

laSexta

Equipo de Investigación: 4,3% y 172.000 / 8,2% y 174.000

La 1

Diario América 24h: 6% y 126.000

Cuatro

Cine Cuatro: El precio de la venganza: 4,8% y 192.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14% y 1.193.000

Y Ahora Sonsoles: 10,9% y 779.000

Pasapalabra: 21,2% y 1.536.000

La 1

Directo al grano: 10,5% y 870.000

Valle Salvaje: 10,5% y 772.000

La promesa: 12,3% y 846.000

Malas lenguas: 7,9% y 524.000

Aquí la tierra: 9,7% y 726.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,3% y 660.000

El diario de Jorge: 8,5% y 571.000

Agárrate al sillón: 8,9% y 661.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,8% y 545.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,4% y 360.000

laSexta

Zapeando: 4,8% y 404.000

Más Vale Tarde: 6% y 424.000

La 2

Saber y ganar: 2,3% y 204.000 / 7,1% y 624.000

Grandes Documentales: 4,3% y 352.000

Malas lenguas: 5,4% y 384.000

La historia del Panteón de Roma: 2,6% y 169.000

Gala Inauguración Festival San Sebastián: 2,1% y 166.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 10,7% y 257.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,7% y 719.000

La ruleta de la suerte: 20,7% y 1.440.000

La 1

La Hora de La 1: 17,2% y 326.000

Mañaneros 360: 15,2% y 439.000 / 10,3 y 786.000

laSexta

Aruser@s: 12,7% y 175.000 / 14,6% y 307.000

Al Rojo Vivo: 7,3% y 240.000

Telecinco

La mirada crítica: 12,3% y 208.000

El programa de Ana Rosa: 12,4% y 298.000

Vamos a ver: 9,3% y 571.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,6% y 9.000 / 1,4% y 25.000 / 2,5% y 54.000

En boca de todos: 7,7% y 227.000

La 2

El Cazador: 1,6% y 102.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23% y 2.055.000

Telediario 1: 13,7% y 1.226.000

Informativos Telecinco 15H: 9,3% y 829.000

laSexta Noticias 14H: 7,7% y 581.000

Noticias Cuatro 1: 6,4% y 432.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,9% y 1.628.000

Telediario 2: 11,1% y 966.000

Informativos Telecinco 21H: 8,7% y 768.000

laSexta Noticias 20H: 7,6% y 526.000

Noticias Cuatro 2: 5% y 342.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14,4%), La 1 (10,8%), Telecinco (9,7%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,1%).

Mes: Antena 3 (13,4%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,1%).