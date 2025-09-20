Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Defensa entre presentadores

Risto Mejide, el apoyo más inesperado de Gonzalo Miró tras las críticas por su llegada a TVE

El presentador y el excolaborador de Atresmedia compiten día a día en franja.

Risto Mejide en 'Todo es mentira' / Gonzalo Miró en 'Directo al grano'

Risto Mejide en 'Todo es mentira' / Gonzalo Miró en 'Directo al grano' / CUATRO / LA 1

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Risto Mejide se ha convertido en el apoyo más inesperado de Gonzalo Miró, que ha sido duramente criticado por su fichaje, para algunas politizado, por TVE. El presentador de 'Todo es mentira' no se ha callado ante esto y ha salido en defensa del ahora copresentador en la pública.

"Es que si demuestras una tendencia, porque la demuestras; y si no la demuestras, porque eres un chaquetero… Que la gente haga su trabajo, que dejen a la gente trabajar en paz. La televisión es lo más democrático que existe: si no te gusta alguien, cambia de canal", ha defendido el publicista en una entrevista en El Televisero.

El juez de 'Got Talent' ha aparcado la competencia por las audiencias, ya que su programa y el de Miró, que acompaña a Marta Flich. Aunque 'Todo es mentira' no aspira a superar o igualar los datos de TVE con 'Directo al grano', este nuevo duelo televisivo ha despertado cierto interés al coincidir Marta Flich y Risto Mejide como rivales durante algo más de hora y media.

"Para mí, la llegada de Marta para capitanear Directo al grano ha sido genial. Yo a Marta le deseo lo mejor del mundo porque se lo merece", contó el presentador.

