'De viernes'
Carlo Constanzia se enfrenta en directo a Beatriz Archidona: "Me estás acusando y estoy harto"
El invitado se defendió de lo que relata Mar Flores en sus memorias asegurando que jamás le ha puesto un dedo encima.
Carlo Costanzia desmonta tajante las memorias de Mar Flores, cuenta quién le advirtió de su publicación y anuncia acciones legales
Carlo Costanzia se sentó anoche en 'De viernes' para desmontar las memorias de Mar Flores, contar quién le advirtió de su publicación y anunciar acciones legales contra la modelo. El italiano, además tuvo un enfrentamiento con Bea Archidona en directo.
Sucedió cuando la presentadora le preguntó al aristócrata por los episodios de violencia que Mar relata en su libro: "¿Tú con Mar Flores has tenido actitudes violentas? ¿Actitudes que se podrían tachar de maltrato? Es muy clara la pregunta, Carlo".
"¿Tú ya me estás acusando?", preguntó el presentador. "No, que relata ella, por eso te lo pregunto a ti", se defendía Archidona. "Pero cuando tú relatas tú puedes decir las más grandes barbaridades del mundo, de las cuales yo estoy harto, hasta el final. Y esto no se acabrá aquí", contestó visiblemente molesto Costanzia.
"¿Y es todo mentira?", le preguntaba Antonio Rossi. "Es todo mentira", respondió de manera tajante el italiano. "El tema de violento, de agresivo...¿Qué es? ¿Qué meritaje es?", le cuestionaba a los colaboradores.
"Que no es meritaje", afirmó Rossi, que pregunta a continuación: "¿La empujas por un balcón?" "Vamos a ver, si la hubiese empujado por el balcón se ha quedado viva", intervenía el aristócrata para defenderse.
Los colaboradores aclararon después que según las memorias de Mar Flores, lo había intentado y Costanzia cerró el tema con una severa afirmación: "Le contesto a él (mientras señala a Antonio Rossi), me miras a la cara. Es falso, jamás la he cogido, jamás le he sido infiel, jamás le he levantado un dedo, jamás".
