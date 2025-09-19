'Supervivientes All Stars' crece en su tercera gala y 'Futuro imperfecto' arranca su segunda temporada estable

Telecinco volvió a dominar el prime time del jueves gracias a 'Supervivientes All Stars'. La tercera gala del reality alcanzó un 16,3% de cuota, lo que supone una subida de un punto respecto a la semana anterior. En paralelo, 'Futuro imperfecto' regresó a La 1 con su segunda temporada y reunió a un 10,5%.

La otra oferta destacada fue 'Horizonte', que en Cuatro aprovechó la estabilidad de la noche y mejoró hasta un 9,1% de share. Antena 3, en cambio, no tuvo una buena noche: 'La encrucijada' bajó seis décimas y se quedó en un 9,2%. En laSexta, 'El taquillazo' con 'Soy leyenda' anotó un discreto 3,8%.

El pulso del access prime time volvió a resolverse en favor de Antena 3. 'El hormiguero' firmó un sólido 15,7% de share, mientras que 'La revuelta' en La 1 se quedó en un 12%. Lejos queda el 'First dates' de Cuatro, con un 6,2% de cuota de pantalla.

En la mañana, 'La hora de La 1' lidera con un 19%, mientras que 'El programa de Ana Rosa' se hace con récord de temporada gracias al 13,8% que consigue.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.378.000 (12%)

Futuro imperfecto: 836.000 (10,5%)

Antena 3

El hormiguero: 1.804.000 (15,7%)

La encrucijada: 658.000 (9,2%)

Telecinco

Supervivientes All Stars express: 1.004.000 (8,8%)

Supervivientes All Stars: 958.000 (16,3%)

laSexta

laSexta clave: 384.000 (3,9%)

El intermedio: 725.000 (6,3%)

El taquillazo “Soy leyenda”: 284.000 (3,8%)

Cuatro

First dates: 423.000 (3,9%)

First dates: 715.000 (6,2%)

Horizonte: 557.000 (9,1%)

La 2

Cifras y letras: 378.000 (3,7%)

Cifras y letras: 677.000 (6%)

El cine de La 2 “Los jóvenes amantes”: 224.000 (2,1%)

Documentos TV: 101.000 (1,6%)

LATE NIGHT

La 1

Futuro imperfecto: 207.000 (4,9%)

La noche en 24h: Portada: 101.000 (4,7%)

Antena 3

La encrucijada: 477.000 (12,6%)

La encrucijada: 111.000 (5,4%)

laSexta

Cine “Colisión inminente (2020)”: 88.000 (3,1%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 83.000 (4,6%)

La 2

Osel: 32.000 (0,8%)

Osel: 41.000 (1,8%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 901.000 (11%)

Valle Salvaje: 977.000 (13,4%)

La promesa: 963.000 (13,8%)

Malas lenguas: 725.000 (10,2%)

Aquí la Tierra: 1.009.000 (11,8%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.202.000 (14,1%)

Y ahora, Sonsoles: 723.000 (10%)

Pasapalabra: 1.609.000 (19,8%)

Telecinco

El tiempo justo: 710.000 (9%)

El diario de Jorge: 618.000 (8,9%)

Agárrate al sillón: 612.000 (7,3%)

laSexta

Zapeando: 486.000 (5,8%)

Más vale tarde: 420.000 (5,9%)

Cuatro

Todo es mentira: 496.000 (6,2%)

Lo sabe, no lo sabe: 438.000 (6,3%)

La 2

Saber y ganar: 574.000 (6,6%)

Grandes documentales: 298.000 (3,7%)

Malas lenguas: 367.000 (5,1%)

Mi casa flotante: 143.000 (2,1%)

Grandes diseños: 142.000 (1,7%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 354.000 (19%)

Mañaneros 360: 415.000 (14,1%)

Mañaneros 360: 676.000 (8,9%)

Antena 3

Espejo público: 262.000 (10,9%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 843.000 (17,6%)

La ruleta de la suerte: 1.600.000 (23,1%)

Telecinco

La mirada crítica: 153.000 (9,2%)

El programa de AR: 331.000 (13,8%)

Vamos a ver: 587.000 (9,4%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 176.000 (13,1%)

Aruser@s: 294.000 (14,2%)

Al rojo vivo: 285.000 (8,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 6.000 (0,5%)

Alerta cobra: 14.000 (0,9%)

Alerta cobra: 39.000 (2,2%)

Alerta cobra: 67.000 (3,2%)

En boca de todos: 181.000 (6,1%)

La 2

España a ras de cielo: 21.000 (2,9%)

Zoom net: 18.000 (1,8%)

Amor salvaje: 14.000 (0,9%)

Pueblo de Dios: 12.000 (0,7%)

Zoom tendencias: 16.000 (0,9%)

Aquí hay trabajo: 10.000 (0,5%)

La aventura del saber: 16.000 (0,7%)

El chef errante: 19.000 (0,9%)

Culturas 2: 16.000 (0,7%)

El western de La 2 “Río Conchos”: 102.000 (3,1%)

El cazador: 128.000 (2%)

Saber y ganar: 202.000 (2,4%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.033.000 (23,6%)

Telediario 1: 1.099.000 (12,7%)

Informativos Telecinco 15h: 812.000 (9,4%)

laSexta Noticias 14h: 658.000 (8,7%)

Noticias Cuatro 1: 422.000 (6,2%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.879.000 (18,1%)

Telediario 2: 1.131.000 (11%)

Informativos Telecinco 21h: 822.000 (7,8%)

laSexta Noticias 20h: 541.000 (7%)

Noticias Cuatro 2: 409.000 (5,3%)

Matinal

Telediario matinal: 108.000 (14,4%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 130.000 (11,5%)

El Matinal (Telecinco): 94.000 (8,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14%), La 1 (11,6%), Telecinco (9,9%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).

Mensual: Antena 3 (13,3%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,1%).