Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 18/09/2025

'Supervivientes All Stars' crece en su tercera gala y 'Futuro imperfecto' arranca su segunda temporada estable

'El hormiguero' de Pablo Motos coge fuerza ante 'La revuelta' de David Broncano y se impone por más de 3 puntos.

'Supervivientes All Stars' y 'Futuro imperfecto'

'Supervivientes All Stars' y 'Futuro imperfecto' / Telecinco/RTVE

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Telecinco volvió a dominar el prime time del jueves gracias a 'Supervivientes All Stars'. La tercera gala del reality alcanzó un 16,3% de cuota, lo que supone una subida de un punto respecto a la semana anterior. En paralelo, 'Futuro imperfecto' regresó a La 1 con su segunda temporada y reunió a un 10,5%.

La otra oferta destacada fue 'Horizonte', que en Cuatro aprovechó la estabilidad de la noche y mejoró hasta un 9,1% de share. Antena 3, en cambio, no tuvo una buena noche: 'La encrucijada' bajó seis décimas y se quedó en un 9,2%. En laSexta, 'El taquillazo' con 'Soy leyenda' anotó un discreto 3,8%.

El pulso del access prime time volvió a resolverse en favor de Antena 3. 'El hormiguero' firmó un sólido 15,7% de share, mientras que 'La revuelta' en La 1 se quedó en un 12%. Lejos queda el 'First dates' de Cuatro, con un 6,2% de cuota de pantalla.

En la mañana, 'La hora de La 1' lidera con un 19%, mientras que 'El programa de Ana Rosa' se hace con récord de temporada gracias al 13,8% que consigue.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.378.000 (12%)

Futuro imperfecto: 836.000 (10,5%)

Antena 3

El hormiguero: 1.804.000 (15,7%)

La encrucijada: 658.000 (9,2%)

Telecinco

Supervivientes All Stars express: 1.004.000 (8,8%)

Supervivientes All Stars: 958.000 (16,3%)

laSexta

laSexta clave: 384.000 (3,9%)

El intermedio: 725.000 (6,3%)

El taquillazo “Soy leyenda”: 284.000 (3,8%)

Cuatro

First dates: 423.000 (3,9%)

First dates: 715.000 (6,2%)

Horizonte: 557.000 (9,1%)

La 2

Cifras y letras: 378.000 (3,7%)

Cifras y letras: 677.000 (6%)

El cine de La 2 “Los jóvenes amantes”: 224.000 (2,1%)

Documentos TV: 101.000 (1,6%)

LATE NIGHT

La 1

Futuro imperfecto: 207.000 (4,9%)

La noche en 24h: Portada: 101.000 (4,7%)

Antena 3

La encrucijada: 477.000 (12,6%)

La encrucijada: 111.000 (5,4%)

laSexta

Cine “Colisión inminente (2020)”: 88.000 (3,1%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 83.000 (4,6%)

La 2

Osel: 32.000 (0,8%)

Osel: 41.000 (1,8%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 901.000 (11%)

Valle Salvaje: 977.000 (13,4%)

La promesa: 963.000 (13,8%)

Malas lenguas: 725.000 (10,2%)

Aquí la Tierra: 1.009.000 (11,8%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.202.000 (14,1%)

Y ahora, Sonsoles: 723.000 (10%)

Pasapalabra: 1.609.000 (19,8%)

Telecinco

El tiempo justo: 710.000 (9%)

El diario de Jorge: 618.000 (8,9%)

Agárrate al sillón: 612.000 (7,3%)

laSexta

Zapeando: 486.000 (5,8%)

Más vale tarde: 420.000 (5,9%)

Cuatro

Todo es mentira: 496.000 (6,2%)

Lo sabe, no lo sabe: 438.000 (6,3%)

La 2

Saber y ganar: 574.000 (6,6%)

Grandes documentales: 298.000 (3,7%)

Malas lenguas: 367.000 (5,1%)

Mi casa flotante: 143.000 (2,1%)

Grandes diseños: 142.000 (1,7%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 354.000 (19%)

Mañaneros 360: 415.000 (14,1%)

Mañaneros 360: 676.000 (8,9%)

Antena 3

Espejo público: 262.000 (10,9%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 843.000 (17,6%)

La ruleta de la suerte: 1.600.000 (23,1%)

Telecinco

La mirada crítica: 153.000 (9,2%)

El programa de AR: 331.000 (13,8%)

Vamos a ver: 587.000 (9,4%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 176.000 (13,1%)

Aruser@s: 294.000 (14,2%)

Al rojo vivo: 285.000 (8,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 6.000 (0,5%)

Alerta cobra: 14.000 (0,9%)

Alerta cobra: 39.000 (2,2%)

Alerta cobra: 67.000 (3,2%)

En boca de todos: 181.000 (6,1%)

La 2

España a ras de cielo: 21.000 (2,9%)

Zoom net: 18.000 (1,8%)

Amor salvaje: 14.000 (0,9%)

Pueblo de Dios: 12.000 (0,7%)

Zoom tendencias: 16.000 (0,9%)

Aquí hay trabajo: 10.000 (0,5%)

La aventura del saber: 16.000 (0,7%)

El chef errante: 19.000 (0,9%)

Culturas 2: 16.000 (0,7%)

El western de La 2 “Río Conchos”: 102.000 (3,1%)

El cazador: 128.000 (2%)

Saber y ganar: 202.000 (2,4%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.033.000 (23,6%)

Telediario 1: 1.099.000 (12,7%)

Informativos Telecinco 15h: 812.000 (9,4%)

laSexta Noticias 14h: 658.000 (8,7%)

Noticias Cuatro 1: 422.000 (6,2%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.879.000 (18,1%)

Telediario 2: 1.131.000 (11%)

Informativos Telecinco 21h: 822.000 (7,8%)

laSexta Noticias 20h: 541.000 (7%)

Noticias Cuatro 2: 409.000 (5,3%)

Matinal

Telediario matinal: 108.000 (14,4%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 130.000 (11,5%)

El Matinal (Telecinco): 94.000 (8,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14%), La 1 (11,6%), Telecinco (9,9%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).

Mensual: Antena 3 (13,3%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,1%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
  2. El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
  3. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
  4. La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
  5. El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
  6. Paso adelante para la urbanización del lateral de la autopista C-31 a su paso por el barrio de Sant Crist de Badalona
  7. Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
  8. Márquez dribla al Mundial: si le impiden celebrar su 9º título con el nº 9, lo hará con el nº 1

Ni uñas largas ni faldas cortas: los códigos de vestimenta regresan a la escuela italiana

Ni uñas largas ni faldas cortas: los códigos de vestimenta regresan a la escuela italiana

Alemania busca empleados españoles: se ofrece alojamiento y más de 2.000€ brutos al mes

Alemania busca empleados españoles: se ofrece alojamiento y más de 2.000€ brutos al mes

La diversidad arrasa en el South International Series Festival con el triunfo de 'Sense filtres'

La diversidad arrasa en el South International Series Festival con el triunfo de 'Sense filtres'

CaixaDualiza lanza una nueva edición de la convocatoria de ayudas para impulsar proyectos innovadores de FP

CaixaDualiza lanza una nueva edición de la convocatoria de ayudas para impulsar proyectos innovadores de FP

DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

DIRECTO Guerra de Gaza, hoy

Sant Boi hará sesiones de cine infantil "relajado" para personas con autismo

Sant Boi hará sesiones de cine infantil "relajado" para personas con autismo

ERC registra en solitario la ley del IRPF acusando a Sánchez de "perjudicar" a Catalunya y su economía

ERC registra en solitario la ley del IRPF acusando a Sánchez de "perjudicar" a Catalunya y su economía

La vida sin Lamine Yamal: 8-1 para el Barça y Flick redime a Rashford

La vida sin Lamine Yamal: 8-1 para el Barça y Flick redime a Rashford