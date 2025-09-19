Una mítica modelo, un polémico periodista y uno de los actores más buscados: lista de invitados completa de 'El homiguero' del 22 al 25 de septiembre

'El Hormiguero' encara una nueva semana cargada de caras conocidas que pasarán por su mesa para hablar de moda, literatura, cine y televisión. Esther Cañadas, Pedro J. Ramírez, Alejandro Amenábar y Álex González serán los protagonistas de las próximas entregas, en una tanda de visitas que promete momentos únicos y sorprendentes.

La primera en abrir la semana, el lunes 22 de septiembre, será Esther Cañadas, considerada una de las top models más icónicas de España. La modelo acudirá al programa pocos días después de haber brillado en el desfile de Carolina Herrera celebrado en la Plaza Mayor de Madrid, dentro de la Mercedes-Benz Fashion Week.

El martes 23 de septiembre será el turno de Pedro J. Ramírez, director de El Español, que se sentará por primera vez con Pablo Motos para presentar "Por decir la verdad. El precio de un periodismo insobornable", su nuevo libro de memorias políticas. En él, repasa enfrentamientos con presidentes del Gobierno, tensiones políticas y los grandes desafíos del periodismo en una etapa clave de la democracia española.

La cita cinematográfica llegará el miércoles 24 de septiembre con Alejandro Amenábar, uno de los directores más reconocidos de nuestro país, que visitará el programa junto a Julio Peña. Ambos presentarán 'El Cautivo', película que ya está en cines y que narra la etapa en la que Miguel de Cervantes fue capturado y llevado a Argel, con Peña interpretando al célebre escritor en sus años de juventud.

El broche de oro lo pondrá el jueves 25 de septiembre Álex González, que presentará 'La sospecha de Sofía', el nuevo largometraje dirigido por Imanol Uribe. La cinta, que se estrena el 3 de octubre, relata cómo la vida de una pareja da un giro radical cuando él recibe una carta anónima que pone en duda su identidad familiar.