Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Vuelve a la televisión?

Ylenia Padilla reaparece en Mediaset tras cuatro años callada, después de tener problemas con la justicia: "Lo que se dice sobre mí es falso"

La exconcursante de ‘GH VIP’ rompe su silencio tras ser acusada por Elsa Ruiz de insultos tránsfobos y niega estar en paradero desconocido.

Ylenia

Ylenia

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ylenia Padilla ha vuelto a la televisión después de cuatro años de silencio mediático. Lo ha hecho en 'En boca de todos', donde ha dado la cara tras ser señalada por la cómica Elsa Ruiz, que asegura haber iniciado en 2021 un proceso judicial contra la alicantina por insultos y amenazas en redes sociales. Ruiz mostró incluso algunos mensajes ofensivos, entre ellos: “¿Tú qué te piensas, que eres una mujer? Para mí eres hombre, ¡maromo!”.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, Elsa Ruiz acusaba además a Ylenia de “desaparecer” y de haber dificultado la acción de la justicia: “Los funcionarios han intentado llevar la notificación a una dirección que ella misma dio, pero ha sido imposible localizarla”.

Ante estas acusaciones, la exconcursante de 'GH VIP' ha dado su versión en el programa de Mediaset, donde ha negado rotundamente estar en busca y captura: “Es el 31 de julio cuando le mandan una notificación a una dirección incorrecta y no es hasta ayer cuando se pone en contacto con su abogada para ratificar esa dirección postal”, relataba el reportero Edu Calle, en nombre de Ylenia, tras conseguir hablar con la joven de Benidorm.

Visiblemente molesta, la televisiva asegura sentirse usada como “chivo expiatorio de la victimización trans”, afirmando que su postura crítica hacia la ley trans ha sido el origen de esta situación. “Lo que se dice sobre mí es falso. Se ha declarado la nulidad procesal y se ha exigido a fiscalía que concrete cuál es el delito de odio”, sentenció.

Finalmente, Ylenia ha querido matizar el alcance de sus palabras en el pasado: “Las cosas feas que dije eran en respuesta a los usuarios que me acosaban en directo, en ningún caso se referían a todo un colectivo”. Y con esta reaparición televisiva, Ylenia Padilla no solo rompe su silencio tras años fuera del foco mediático, sino que también intenta defenderse de unas acusaciones que, según ella, han distorsionado la realidad del caso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
  2. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
  3. El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
  4. Luis Garvía, director en finanzas: 'Es un desastre absoluto que un tercio de las viviendas que se van a adjudicar sea por herencia
  5. Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
  6. Luís, pescadero, sobre el anisakis: 'Suelen estar en la ventresca y, si es así, hay que quitarla entera
  7. Carlos Galán, experto en inversión: 'Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer
  8. Cae en Tarragona una banda que cobraba entre 400 y 600 euros a extranjeros por falsos empadronamientos

Ylenia Padilla reaparece en Mediaset tras cuatro años callada, después de tener problemas con la justicia: "Lo que se dice sobre mí es falso"

Ylenia Padilla reaparece en Mediaset tras cuatro años callada, después de tener problemas con la justicia: "Lo que se dice sobre mí es falso"

Sirera pide la destitución del director de Patrimonio Cultural de Barcelona por su nombramiento “arbitrario”

Sirera pide la destitución del director de Patrimonio Cultural de Barcelona por su nombramiento “arbitrario”

Ábalos anuncia a 'Miss Asturias' que si no se retracta de sus “injurias” le presentará una querella

Ábalos anuncia a 'Miss Asturias' que si no se retracta de sus “injurias” le presentará una querella

Irene Montero visita varios campos de refugiados palestinos en Beirut y Amman

Irene Montero visita varios campos de refugiados palestinos en Beirut y Amman

La 'tiquetera' Wegow anuncia su continuidad tras ser adquirida por otra firma

La 'tiquetera' Wegow anuncia su continuidad tras ser adquirida por otra firma

Mahou San Miguel contribuyó a la economía catalana con 326 millones en 2024

Mahou San Miguel contribuyó a la economía catalana con 326 millones en 2024

Bertín Osborne confirma su noviazgo con Mar Flores y aclara cómo dejó a la modelo

Bertín Osborne confirma su noviazgo con Mar Flores y aclara cómo dejó a la modelo

Protestas masivas en Francia contra el presupuesto nacional

Protestas masivas en Francia contra el presupuesto nacional