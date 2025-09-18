Terelu celebra su cumpleaños invitando a Carlo Costanzia padre en medio de la polémica con Mar Flores: "Tengo relación con él"

Terelu Campos celebró anoche su 60 cumpleaños en medio de la polémica que envuelve a Mar Flores y Carlo Costanzia hijo, que estuvo a punto de anular su participación en 'DecoMasters' tras la publicación de las memorias de su madre.

La imagen más sorprendente de anoche no fue la fiesta de cumpleaños de la colaboradora, sino el photocall previo en el que Campos posó junto a su hija, su yerno y Carlo Costanzia padre, un gesto que por muchos periodistas ha sido interpretado como un zasca a Mar Flores, que no ha acudido a la celebración.

"Tengo relación con Carlo porque es el abuelo de nuestro nieto. Si yo no tuviera relación con él no, evidentemente no le invitaría. No voy a contar mi vida familiar, de verdad", se defendía la comunicadora ante los micrófonos de Europa Press.

Además, Alejandra Rubio también ha hecho declaraciones al respecto, defendiendo la manera de actuar de su madre: "Nadie ha hecho nada malo. Hay que ser normales, si otras personas se lo quieren tomar de otra forma, que se lo tomen. Él tiene mucha relación con mi madre", ha comentado.