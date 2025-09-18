60 años
Terelu celebra su cumpleaños invitando a Carlo Costanzia padre en medio de la polémica con Mar Flores: "Tengo relación con él"
La colaboradora de Telecinco ha atendido a los periodistas, explicando que es problema de ellos que se tome como un "zasca" a Mar Flores la invitación de Carlo.
Mar Flores y Carlo Costanzia, distanciados tras la publicación de las memorias de la modelo: él quiso anular su participación en 'DecoMasters'
Terelu Campos celebró anoche su 60 cumpleaños en medio de la polémica que envuelve a Mar Flores y Carlo Costanzia hijo, que estuvo a punto de anular su participación en 'DecoMasters' tras la publicación de las memorias de su madre.
La imagen más sorprendente de anoche no fue la fiesta de cumpleaños de la colaboradora, sino el photocall previo en el que Campos posó junto a su hija, su yerno y Carlo Costanzia padre, un gesto que por muchos periodistas ha sido interpretado como un zasca a Mar Flores, que no ha acudido a la celebración.
"Tengo relación con Carlo porque es el abuelo de nuestro nieto. Si yo no tuviera relación con él no, evidentemente no le invitaría. No voy a contar mi vida familiar, de verdad", se defendía la comunicadora ante los micrófonos de Europa Press.
Además, Alejandra Rubio también ha hecho declaraciones al respecto, defendiendo la manera de actuar de su madre: "Nadie ha hecho nada malo. Hay que ser normales, si otras personas se lo quieren tomar de otra forma, que se lo tomen. Él tiene mucha relación con mi madre", ha comentado.
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Luis Garvía, director en finanzas: 'Es un desastre absoluto que un tercio de las viviendas que se van a adjudicar sea por herencia
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
- Luís, pescadero, sobre el anisakis: 'Suelen estar en la ventresca y, si es así, hay que quitarla entera
- Carlos Galán, experto en inversión: 'Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer
- Cae en Tarragona una banda que cobraba entre 400 y 600 euros a extranjeros por falsos empadronamientos