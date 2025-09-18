Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Defensa cerrada

RTVE responde a los ataques contra Laura Arroyo y Sarah Santaolalla con este contundente comunicado

El Consejo de Administración lamenta la campaña de insultos y advierte que tomará medidas para proteger a sus profesionales.

Laura Arroyo y Sarah Santaolalla

Laura Arroyo y Sarah Santaolalla / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado este jueves un comunicado en el que muestra su rechazo frontal a los ataques dirigidos en los últimos días contra Laura Arroyo y Sarah Santaolalla, colaboradoras de los programas 'Mañaneros' y 'Malas lenguas'. La decisión se ha adoptado por mayoría absoluta, con 11 votos a favor y 4 en contra.

En el texto, el ente público califica de “absolutamente inadmisibles” las descalificaciones, insultos y falsedades vertidas contra ambas colaboradoras, procedentes de particulares y, en algunos casos, de portavoces de partidos políticos. “Más allá de la discrepancia que puedan provocar, tanto en fondo como en forma, con sus opiniones, ambas han sido objeto de una campaña de ataques personales que no podemos tolerar”, señala el comunicado.

La corporación hace hincapié en que no es casualidad que se trate de dos mujeres las que han recibido los insultos más ofensivos, subrayando que esta situación refleja “un grado de misoginia y machismo que ninguna sociedad democrática puede permitir y que RTVE combate como uno de sus fines esenciales de servicio público”.

El Consejo recuerda que no es la primera vez que profesionales y colaboradores de RTVE sufren campañas de acoso que llegan a dificultar el ejercicio de su labor, y advierte que “ni nos vamos a acostumbrar ni lo vamos a consentir”. Además, afirma que se tomarán “cuantas medidas sean precisas” para garantizar la integridad física y moral de quienes trabajan en la radiotelevisión pública.

Finalmente, RTVE reitera su compromiso con la pluralidad, la tolerancia y el respeto, asegurando que “queremos contribuir a un mejor conocimiento de la realidad y sus contextos, queremos aportar puntos de vista diversos, siempre desde la defensa del servicio público y de los valores democráticos”.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
  2. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
  3. El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
  4. Luis Garvía, director en finanzas: 'Es un desastre absoluto que un tercio de las viviendas que se van a adjudicar sea por herencia
  5. Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
  6. Luís, pescadero, sobre el anisakis: 'Suelen estar en la ventresca y, si es así, hay que quitarla entera
  7. Carlos Galán, experto en inversión: 'Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer
  8. Cae en Tarragona una banda que cobraba entre 400 y 600 euros a extranjeros por falsos empadronamientos

Patricia Pardo desvela las novatadas que tuvo que pasar al iniciar sus estudios universitarios: "Fue humillante"

Patricia Pardo desvela las novatadas que tuvo que pasar al iniciar sus estudios universitarios: "Fue humillante"

Europa registra la cifra más alta hasta la fecha de emisiones derivadas de incendios forestales tras un verano de récord

Europa registra la cifra más alta hasta la fecha de emisiones derivadas de incendios forestales tras un verano de récord

El aficionado del Liverpool que se encaró con Simeone lo tilda de “cobarde” y rechaza las acusaciones de racismo

El aficionado del Liverpool que se encaró con Simeone lo tilda de “cobarde” y rechaza las acusaciones de racismo

Un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge obliga a alterar el servicio de siete líneas de Rodalies

Un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge obliga a alterar el servicio de siete líneas de Rodalies

David Cronenberg, director de cine: "El mundo sería mejor si todos fuéramos ateos"

David Cronenberg, director de cine: "El mundo sería mejor si todos fuéramos ateos"

Gloria Ramos, experta en Feng Shui: "No se recomienda tener imágenes de personas o ambientes cargados de recuerdos"

Gloria Ramos, experta en Feng Shui: "No se recomienda tener imágenes de personas o ambientes cargados de recuerdos"

Suspendidos los trenes de la RG1 y la R11 entre Figueres y Vilamalla por un atropello

Suspendidos los trenes de la RG1 y la R11 entre Figueres y Vilamalla por un atropello

L'Hospitalet aprobará su nueva ZBE este mes de septiembre y prevé empezar a sancionar en enero de 2026

L'Hospitalet aprobará su nueva ZBE este mes de septiembre y prevé empezar a sancionar en enero de 2026