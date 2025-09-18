Jimmy Kimmel opina esto sobre Charlie Kirk y le cuesta su trabajo: la ABC cancela su programa "indefinidamente"

La muerte del ultraconservador Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre provocó un auténtico sismo político en EEUU y muchos rostros públicos se han pronunciado sobre el asesinato. De hecho, a Jimmy Kimmel le ha costado su puesto de trabajo, pues la ABC ha cancelado su show después de su opinión sobre este hecho.

El lunes, el presentador pronunció unas palabras que sirvieron como detonante para cesar las emisiones del programa: "La pandilla MAGA trató desesperadamente de tildar a este muchacho (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político", comentó el showman en su intervención.

Además, el humorista se burló de Trump, recordando con un vídeo la respuesta del presidente de EEUU a un periodista que le cuestionaba cómo llevaba la noticia del asesinato de Kirk: "Creo que muy bien", decía el republicano, que cambiaba de tema rápidamente para hablar de la nueva sala de baile de la Casa Blanca.

La primera reacción a las palabras del presentador llegaron desde Nexstar Media, que controla muchas de las televisiones locales afiliadas a ABC: "Nexstar se opone firmemente a los recientes comentarios de Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados", decía la compañía en un comunicado.

La decisión de la ABC ha sido aplaudida por Trump en sus redes sociales: "Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer. Kimmel no tiene ni un ápice de talento y peores índices de audiencia que incluso Colbert -otro presentador que desapareció de la parrilla de CBS- si cabe. Eso deja a Jimmy y a Seth, dos completos perdedores, en NBC Noticias Falsas. Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡Háganlo, NBC!", concluyó.