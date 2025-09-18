Gonzalo Sagardía (CEO de Onza): "Estoy seguro de que hay papeles donde Terelu Campos puede encajar perfectamente"

Gonzalo Sagardía, CEO de Onza, repasa la visión estratégica de la productora, sus próximos pasos en el mercado internacional y el impulso que están dando a géneros como la comedia feel-good o el documental social. Con series como Atasco en Prime Video, proyectos en América y un nuevo título como Vulnerables junto a Atresmedia, Sagardía analiza el presente y el futuro de la compañía, además de reflexionar sobre la responsabilidad social de la televisión en el marco de la celebración del South International Series Festival celebrado en la ciudad de Cádiz.

YOTELE: ¿Qué visión tienes de Onza a medio plazo? ¿En qué momento está la productora y qué proyectos tenéis ahora mismo?

Gonzalo Sagardía: Siempre tenemos la visión de intentar hacer buen contenido para audiencias amplias y que, además de entretener, aporte cosas positivas a la sociedad. En lo empresarial, queremos consolidar lo hecho, seguir creciendo y reforzar nuestro proyecto de Onza Américas, que lanzamos hace tres años. El paso más palpable es que el año que viene grabaremos nuestra primera película para estrenar en salas. Queremos mantener nuestro modelo de multiventana en series, además de intentar algo original con plataformas con las que aún no hemos trabajado.

YOTELE: En cuanto a expansión geográfica, ¿qué mercados consideras prioritarios?

Gonzalo Sagardía: Decidimos entrar en Estados Unidos para atender México y el mercado hispano. América Latina está en contracción, pero seguimos buscando oportunidades. Europa está fuerte y es accesible si tienes un buen proyecto. Ahora mismo trabajamos en un proyecto con Japón: buscamos una coproducción y ya estamos en fase inicial. Para esto tiramos de contactos, festivales como San Sebastián o el MIPCOM, y no descartamos viajar allí directamente. Este mercado requiere mucho trabajo y constancia.

YOTELE: ¿Qué papel tienen los incentivos fiscales y las ayudas en vuestros proyectos?

Gonzalo Sagardía: Son críticos. Fui pioneros en abrir un modelo de multiventana en el que los incentivos son clave. Nos permiten retener más IP de la que antes era posible. Onza ha desarrollado un know-how muy potente no solo en programación, sino también en estructuración financiera con una pata fuerte en incentivos.

YOTELE: 'Atasco' se ha convertido en una de vuestras series más exitosas en Prime Video. ¿Cuál es su secreto?

Gonzalo Sagardía: Creo que ha encontrado un tono perfecto: una comedia feel-good que ves con una sonrisa permanente. Es un género muy necesario y poco explotado en España. Vivimos en una sociedad con problemas y la gente busca desconectar y pasar un buen rato. Venimos de muchas ficciones oscuras, pero 'Atasco' ofrece evasión y optimismo. Además, cada capítulo incluye estrellas de la comedia española y cameos que despiertan curiosidad.

YOTELE: ¿Tiene futuro más allá de la tercera temporada ya grabada?

Gonzalo Sagardía: Conceptualmente, puede tener enésimas temporadas. Los atascos son infinitos y dentro de ellos caben mil historias. Lo vimos con Rodrigo Sopeña desde el principio: es un formato con larga durabilidad.

YOTELE: Habéis contado con rostros como Terelu Campos o Miguel Ángel Revilla, perfiles que no son actores. ¿Cómo surge esta idea?

Gonzalo Sagardía: Queremos sorprender a la audiencia y dar cabida a gente con mucha visibilidad en otros entornos, como influencers, que también aparecerán. El formato, al ser muy dinámico, permite cameos o participaciones sin necesidad de un gran arco interpretativo. Y creo que es algo que vamos a seguir explorando.

YOTELE: ¿Y tenéis posibilidades de dar a Terelu Campos un personaje con más recorrido en otra serie?

Gonzalo Sagardía: Creo que eso depende más de ella que de la industria. Por lo que he escuchado en entrevistas, sí tiene ganas de hacer más ficción. Y estoy seguro de que hay papeles donde puede encajar perfectamente.

YOTELE: Hablemos de 'Vulnerables', vuestro nuevo proyecto con Atresmedia sobre salud mental. ¿De dónde surge la idea?

Gonzalo Sagardía: De una inquietud personal, mía y de mis socios. Queríamos dar respuesta a problemas sociales graves que no tienen toda la atención mediática que deberían. La serie aborda abusos sexuales, suicidios y trastornos de conducta alimentaria. Es una llamada de atención: no basta con atender las consecuencias, hay que ir a las causas. Por ejemplo, el consumo abusivo de porno a edades tempranas está detrás del aumento de abusos entre jóvenes. Y me preocupa que se presuma de haber duplicado camas de psiquiatría infantil: lo ideal es que los niños no lleguen a esa situación.

YOTELE: En los últimos años habéis apostado también por el documental social con títulos como 'Adictos a la pantalla'. ¿Seguiréis en esa línea?

Gonzalo Sagardía: Sí. Queremos hacer al menos un proyecto de este tipo al año. Creemos que la televisión tiene una gran responsabilidad social y estos documentales son nuestra forma de contribuir. Somos una productora, no una cadena ni una plataforma, pero gracias al apoyo de Atresmedia hemos podido sacar adelante 'Adictos a la pantalla' y 'Vulnerables'. Ojalá sigamos por ese camino.

YOTELE: ¿Y qué hay del true crime, uno de los géneros más demandados?

Gonzalo Sagardía: Lo hemos hablado, pero solo lo haríamos con el apoyo y la colaboración de las familias. Es un terreno muy sensible y no vamos a entrar sin ese respaldo. Si se da el caso, lo valoraremos.

YOTELE: Para terminar, ¿cuál sería tu proyecto soñado dentro de Onza?

Gonzalo Sagardía: Para mí 'Adictos a la pantalla' y 'Vulnerables' ya lo son. Si ayudan aunque sea a una sola persona, habrá merecido la pena. En ficción tenemos un proyecto en cartera, 'El gris y el negro', que trata sobre ambición, traición y lucha de clases. Es como un 'House of Cards' que se encuentra con 'Mad Men'. Llevamos años sin poder venderlo, pero sería un sueño poder hacerlo algún día.