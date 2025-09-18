Audiencias 17/09/2025
'Los archivos secretos del NO-DO' lideran en su estreno, 'Juego de pelotas' sigue cayendo y 'La Agencia' pierde el doble dígito
En el access, 'El Hormiguero' se vuelve a llevar su duelo contra 'La revuelta'.
Gran estreno para 'Los archivos secretos del NO-DO' en La 1 de TVE. La serie documental que recoge aquellas películas que rodó el noticiario franquista y que nunca vieron la luz, emitió doble capítulo con gran acierto y repercusión: el primero enganchó al 15% y 1.195.000 espectadores, mientras que el segundo reunió al 14,2% y 714.000 seguidores, ambos líderes.
En segundo lugar quedó 'Juego de pelotas' que cae por tercera semana consecutiva y anota un 11,9% y 746.000 televidentes. Desde su estreno, el concurso de Juanra Bonet ha perdido casi 7 puntos de share.
Por su parte, 'La agencia' pierde el doble dígito en su segunda semana. La comedia de Javier Gutiérrez baja hasta el 9,3% y 670.000 adeptos.
En el access, un día más, 'El Hormiguero' (14%) vence en su duelo particular a 'La revuelta' (12,4%).
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 12,4% y 1.415.000
Los archivos secretos del NO-DO: 15% y 1.195.000 / 14,2% y 714.000
Antena 3
El Hormiguero: 14% y 1.593.000
Juego de pelotas: 11,9% y 746.000
Telecinco
Supervivientes All Stars: Última hora: 7,3% y 842.000
La Agencia: 9,3% y 670.000
Cuatro
First Dates: 4,4% y 470.000 / 7% y 806.000
El Blockbuster: Spy game: 4,6% y 266.000
laSexta
laSexta Clave: 3,7% y 357.000
El Intermedio: 6,8% y 782.000
El Taquillazo: Por los pelos, una historia de autoestima: 4,3% y 281.000
La 2
Cifras y letras: 3,9% y 393.000 / 6,1% y 689.0000
Los años del NO-DO: 3,7% y 428.000
Grantchester: 1,8% y 162.000 / 1,5% y 94.000
LATE NIGHT
La 1
España. El siglo XX en color: 11,2% y 305.000 / 11,5% y 188.000
Antena 3
Juego de pelotas: 10% y 247.000
Telecinco
La agencia: 7,8% y 272.000
laSexta
Cine: Al final del camino: 4,2% y 94.000
Cuatro
El desmarque: 3,1% y 52.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,4% y 1.143.000
Y Ahora Sonsoles: 10,5% y 744.000
Pasapalabra: 20,2% y 1.612.000
La 1
Directo al grano: 10% y 825.000
Valle Salvaje: 12,1% y 861.000
La promesa: 13,2% y 896.000
Malas lenguas: 9,8% y 689.000
Aquí la tierra: 10,2% y 854.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,9% y 696.000
El diario de Jorge: 8,6% y 585.000
Agárrate al sillón: 8,3% y 681.000
laSexta
Zapeando: 5,8% y 486.000
Más Vale Tarde: 6,1% y 427.000
Cuatro
Todo es mentira: 5,7% y 452.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,4% y 363.000
La 2
Saber y ganar: 2,3% y 200.000 / 6,1% y 531.000
Grandes Documentales: 3,6% y 291.000
Malas lenguas: 5,3% y 368.000
Mi casa flotante: 1,9% y 134.000
Grandes diseños: 1,8% y 148.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,9% y 291.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,7% y 737.000
La ruleta de la suerte: 20,8% y 1.460.000
La 1
La Hora de La 1: 16,8% y 310.000
Mañaneros 360: 16% y 478.000 / 10,7% y 837.000
laSexta
Aruser@s: 12,8% y 175.000 / 14,3% y 292.000
Al Rojo Vivo: 8,9% y 309.000
Telecinco
La mirada crítica: 10,6% y 178.000
El programa de Ana Rosa: 12,7% y 309.000
Vamos a ver: 9,7% y 616.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,1% y 18.000 / 3,2% y 57.000 / 3,7% y 76.000
En boca de todos: 5,9% y 178.000
La 2
El Cazador: 1,7% y 112.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 21,1% y 1.842.000
Telediario 1: 13,3% y 1.161.000
Informativos Telecinco 15H: 9,3% y 814.000
laSexta Noticias 14H: 9,2% y 710.000
Noticias Cuatro 1: 6,4% y 441.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19% y 1.921.000
Telediario 2: 11,4% y 1.145.000
Informativos Telecinco 21H: 7,1% y 727.000
laSexta Noticias 20H: 7% y 540.000
Noticias Cuatro 2: 5,9% y 445.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (12,3%), Telecinco (8,6%), laSexta (6,4%), Cuatro (5,2%), La 2 (3,2%).
Mes: Antena 3 (13,3%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,1%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,1%).
