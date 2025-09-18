Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 17/09/2025

'Los archivos secretos del NO-DO' lideran en su estreno, 'Juego de pelotas' sigue cayendo y 'La Agencia' pierde el doble dígito

En el access, 'El Hormiguero' se vuelve a llevar su duelo contra 'La revuelta'.

'Los archivos secretos del NO-DO' / 'Juego de pelotas' / 'La agencia'

'Los archivos secretos del NO-DO' / 'Juego de pelotas' / 'La agencia' / LA 1 / ANTENA 3 / TELECINCO

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Gran estreno para 'Los archivos secretos del NO-DO' en La 1 de TVE. La serie documental que recoge aquellas películas que rodó el noticiario franquista y que nunca vieron la luz, emitió doble capítulo con gran acierto y repercusión: el primero enganchó al 15% y 1.195.000 espectadores, mientras que el segundo reunió al 14,2% y 714.000 seguidores, ambos líderes.

En segundo lugar quedó 'Juego de pelotas' que cae por tercera semana consecutiva y anota un 11,9% y 746.000 televidentes. Desde su estreno, el concurso de Juanra Bonet ha perdido casi 7 puntos de share.

Por su parte, 'La agencia' pierde el doble dígito en su segunda semana. La comedia de Javier Gutiérrez baja hasta el 9,3% y 670.000 adeptos.

En el access, un día más, 'El Hormiguero' (14%) vence en su duelo particular a 'La revuelta' (12,4%).

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 12,4% y 1.415.000

Los archivos secretos del NO-DO: 15% y 1.195.000 / 14,2% y 714.000

Antena 3

El Hormiguero: 14% y 1.593.000

Juego de pelotas: 11,9% y 746.000

Telecinco

Supervivientes All Stars: Última hora: 7,3% y 842.000

La Agencia: 9,3% y 670.000

Cuatro

First Dates: 4,4% y 470.000 / 7% y 806.000

El Blockbuster: Spy game: 4,6% y 266.000

laSexta

laSexta Clave: 3,7% y 357.000

El Intermedio: 6,8% y 782.000

El Taquillazo: Por los pelos, una historia de autoestima: 4,3% y 281.000

La 2

Cifras y letras: 3,9% y 393.000 / 6,1% y 689.0000

Los años del NO-DO: 3,7% y 428.000

Grantchester: 1,8% y 162.000 / 1,5% y 94.000

LATE NIGHT

La 1

España. El siglo XX en color: 11,2% y 305.000 / 11,5% y 188.000

Antena 3

Juego de pelotas: 10% y 247.000

Telecinco

La agencia: 7,8% y 272.000

laSexta

Cine: Al final del camino: 4,2% y 94.000

Cuatro

El desmarque: 3,1% y 52.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,4% y 1.143.000

Y Ahora Sonsoles: 10,5% y 744.000

Pasapalabra: 20,2% y 1.612.000

La 1

Directo al grano: 10% y 825.000

Valle Salvaje: 12,1% y 861.000

La promesa: 13,2% y 896.000

Malas lenguas: 9,8% y 689.000

Aquí la tierra: 10,2% y 854.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,9% y 696.000

El diario de Jorge: 8,6% y 585.000

Agárrate al sillón: 8,3% y 681.000

laSexta

Zapeando: 5,8% y 486.000

Más Vale Tarde: 6,1% y 427.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,7% y 452.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,4% y 363.000

La 2

Saber y ganar: 2,3% y 200.000 / 6,1% y 531.000

Grandes Documentales: 3,6% y 291.000

Malas lenguas: 5,3% y 368.000

Mi casa flotante: 1,9% y 134.000

Grandes diseños: 1,8% y 148.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,9% y 291.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,7% y 737.000

La ruleta de la suerte: 20,8% y 1.460.000

La 1

La Hora de La 1: 16,8% y 310.000

Mañaneros 360: 16% y 478.000 / 10,7% y 837.000

laSexta

Aruser@s: 12,8% y 175.000 / 14,3% y 292.000

Al Rojo Vivo: 8,9% y 309.000

Telecinco

La mirada crítica: 10,6% y 178.000

El programa de Ana Rosa: 12,7% y 309.000

Vamos a ver: 9,7% y 616.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,1% y 18.000 / 3,2% y 57.000 / 3,7% y 76.000

En boca de todos: 5,9% y 178.000

La 2

El Cazador: 1,7% y 112.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 21,1% y 1.842.000

Telediario 1: 13,3% y 1.161.000

Informativos Telecinco 15H: 9,3% y 814.000

laSexta Noticias 14H: 9,2% y 710.000

Noticias Cuatro 1: 6,4% y 441.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19% y 1.921.000

Telediario 2: 11,4% y 1.145.000

Informativos Telecinco 21H: 7,1% y 727.000

laSexta Noticias 20H: 7% y 540.000

Noticias Cuatro 2: 5,9% y 445.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (12,3%), Telecinco (8,6%), laSexta (6,4%), Cuatro (5,2%), La 2 (3,2%).

Mes: Antena 3 (13,3%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,1%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,1%).

TEMAS

