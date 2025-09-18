Ana Rosa le para los pies a Maíllo durante su tensa entrevista tras criticar a una colaboradora: "No hay que señalar a nadie"

Ana Rosa ha entrevistado esta mañana al coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo y le ha tenido que parar los pies cuando ha criticado a sus colaboradores por justificar la acción de Israel.

La conexión con el líder de IU, uno de los partidos que componen la coalición Sumar, se produjo porque el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará el embargo de armas a Israel. Desde la formación advierten que de no cumplirse esta promesa, los ministros de Sumar se levantarán de la reunión.

"Nosotros celebramos lo que siempre hemos defendido, que es el embargo de armas de manera inmediata mediante un decreto ley que evidentemente no puede retrasarse. Es una vergüenza el cinismo ante un gobierno criminal que está asolando a una población y ha asesinado a 65.000 personas. Las propias Naciones Unidas ya han declarado lo que es una evidencia: lo que está cometiendo Israel es genocidio. Y que todavía haya gente que se permita apoyar a gentuza como el portavoz de Defensa de Israel. Lo que está pasando es un exterminio de población, esto es Auschwitz en 2025".

Además, Maíllo ha criticado a quienes justifican lo que está sucediendo en Gaza: "Ustedes, los colaboracionistas, tampoco pueden evitar lo que están viendo día a día en el arraso de una población. Y ahí tiene usted colaboracionistas que están justificando la acción de Israel".

Un comentario que la presentadora ha tenido que frenar nada más terminar la intervención del líder de IU: "Aquí nadie está justificando nada, aquí se ha creado un debate con una palabra. España entera está horrorizada con lo que pasa en Gaza. No hay que señalar a nadie, porque aquí todos estamos de acuerdo en lo que está ocurriendo. Hemos condenado esta mañana la masacre, usted no ha visto el programa de hoy", ha aclarado Ana Rosa.