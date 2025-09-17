Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asesores

'La Voz Kids' pesca en 'OT' y Eurovisión a sus nuevas asesoras para la próxima edición

Leire Martínez y Melody se unen al plantel de asesores, al que también se suman Becky G y Antoñito Molina

'La Voz kids'

'La Voz kids' / ANTENA 3

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'La Voz Kids' se fija en 'OT' y Eurovisión para su próxima temporada en Antena 3. El talent show, que previsiblemente se emitirá en primavera, ya había desvelado a sus coaches, pero ahora ha hecho oficial a los asesores que les acompañarán durante los asaltos y las batallas.

Leire Martínez, que actualmente es jurado de 'OT' hará tándem con Edurne; Melody, que ganó protagonismo con su victoria en el Benidorm Fest y su participación en Eurovisión, acompañará a Luis Fonsi; Becky G será la asesora de Ana Mena; y Antoñito Molina formará pareja con Antonio Orozco, tal y como adelanta ABC y ha verificado YOTELE

Antes de la versión 'Kids', Antena 3 ofrecerá una nueva temporada de 'La Voz' adultos, que se estrena el próximo viernes a las 22:00 horas con Malú y Pablo López como repetidores y Yatra y Mika como debutantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
  2. Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
  3. Emma García defiende las protestas en La Vuelta y frena a una de sus colaboradoras en el debate: 'No nos vamos a meter
  4. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
  5. David Jiménez, abogado experto en herencias: “Puedes donar tu casa a tus hijos y seguir viviendo en ella”
  6. Luis Garvía, director en finanzas: 'Es un desastre absoluto que un tercio de las viviendas que se van a adjudicar sea por herencia
  7. Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
  8. Cae en Tarragona una banda que cobraba entre 400 y 600 euros a extranjeros por falsos empadronamientos

'La Voz Kids' pesca en 'OT' y Eurovisión a sus nuevas asesoras para la próxima edición

'La Voz Kids' pesca en 'OT' y Eurovisión a sus nuevas asesoras para la próxima edición

Una veterinaria avisa: si juegas así con tu perro puedes hacerle daño

Una veterinaria avisa: si juegas así con tu perro puedes hacerle daño

También Gaza les enfrenta

También Gaza les enfrenta

'El verano en el que me enamoré' llega a su fin: 3 series parecidas para continuar viendo

'El verano en el que me enamoré' llega a su fin: 3 series parecidas para continuar viendo

Casi la mitad de los niños menores de 5 años en Catalunya son de origen extranjero

Casi la mitad de los niños menores de 5 años en Catalunya son de origen extranjero

La Diputación de Barcelona redobla la prevención tras una campaña con 108 incendios declarados

La Diputación de Barcelona redobla la prevención tras una campaña con 108 incendios declarados

Salut realizará obras para reestructurar las urgencias psiquiátricas del Hospital de Terrassa tras el suicidio de una paciente

Salut realizará obras para reestructurar las urgencias psiquiátricas del Hospital de Terrassa tras el suicidio de una paciente

Los entrenadores, grandes olvidados del atletismo

Los entrenadores, grandes olvidados del atletismo