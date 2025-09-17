'El tiempo justo'
Joaquín Prat despeja en su programa todas las dudas sobre si España puede retirarse también del Mundial de Fútbol
El presentador planteó el debate en su programa y contó con Manu Carreño para resolver las dudas
Después del bombazo que conocimos ayer, cuando RTVE aprobó retirarse de Eurovisión si Israel participa, provocando reacciones y aclarando las dudas del Benidorm Fest, muchos se han preguntado si puede suceder lo mismo con el próximo Mundial de Fútbol.
Por eso, Joaquín Prat ha aprovechado su programa en Telecinco para que Manu Carreño despeje todas las dudas sobre esta polémica. "El Gobierno no tiene potestad para vetar a la Selección Española", pronunció de manera tajante el director de 'El Desmarque'.
"Un gobierno, sea el que sea, no puede decir tú no juegas aquí o allá. Primero España debe clasificarse, y después Israel, que lo tiene muy difícil todavía", destacó el periodista, que quiso dejar claro que las decisiones de la Federación Española de Fútbol no pueden estar condicionadas por los políticos.
Por lo tanto, Carreño insistió en que el debate es una cuestión teórica, ya que en la práctica Israel tiene muy complicado lograr la clasificación para la competición que tendrá lugar en México, Canadá y EEUU el próximo año y que se podrá ver en RTVE.
