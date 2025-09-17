Jesús Cintora estalla con Almeida tras acusar a RTVE de ser el "ministerio 23": "Arregle mejor lo del tráfico"

La resaca eurovisiva de la noticia de ayer continúa. Después de que el Consejo de Administración de RTVE aprobara retirar a España de Eurovisión si Israel participa, muchas han sido las reacciones.

Y las respuestas han llegado también desde la política. Esta tarde, Almeida, el alcalde del PP en Madrid ha acusado a RTVE de ser el "Ministerio 23" y a Pedro Sánchez de ordenar la retirada de Eurovisión.

Según el político, Pedro Sánchez "ayer llamó al ministerio de la verdad, el ministerio número 23, a José Pablo López y le dijo 'oye, retira de Eurovisión a RTVE'", comenzaba explicando ante los medios.

"Es el ministerio 23 eh", recalcaba Almeida, que prosiguió: "con todos los respetos a todos los profesionales que hay en RTVE". El alcalde afirmó además que el presidente de la corporación pública cumple órdenes de Moncloa.

Después, Cintora ha contestado al vídeo del alcalde, sin haberle hecho gracia las declaraciones del popular y estallando: "Alcalde algunos para llegar a trabajar aqúí primerísima hora de la mañana estamos tardando una hora y pico", dijo para comenzar.

"Arregle usted mejor lo del tráfico. Creo que antes de meterse con la televisión pública puede usted mirar lo que ocurre en la que tiene, en la ciudad en la que está en la comunidad de Madrid y observe usted la pluralidad", dijo sin despeinarse el presentador en clara referencia a Telemadrid.

"Pero primero yo preferiría que como alcalde mi calle esté más limpia y que no tengamos que tardar más de una hora para llegar a trabajar. Se lo pido encarecidamente como ciudadano de Madrid y al mismo tiempo, le animo, está invitado usted a este programa y hablamos de opciones y de medios, humildemente alcalde. Con cariño", concluyó.