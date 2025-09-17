Crece la polémica entorno a la filtración a TVE de las imágenes de la DANA: así es el último e impactante comunicado de À Punt

La polémica por la difusión en TVE de las imágenes grabadas por À Punt durante la reunión del CECOPI en plena DANA del 29 de octubre de 2024 sigue creciendo. La televisión autonómica valenciana ha hecho público un nuevo comunicado en el que denuncia la filtración de un informe interno que contiene datos sensibles de sus trabajadores.

En el texto, la Presidencia y la Dirección General de À Punt lamentan que hayan salido a la luz documentos con nombres y apellidos de técnicos y empleados de la cadena, y recalcan que se les está atribuyendo responsabilidades que no les corresponden. “Esta situación vulnera el derecho a la intimidad de nuestros profesionales y compromete el normal funcionamiento interno de esta entidad”, señalan.

La dirección aclara que los informes técnicos y consultas internas no constituyen decisiones ejecutivas, sino que son únicamente herramientas de análisis y apoyo. Subraya que las únicas instancias responsables de las decisiones sobre las grabaciones del CECOPI y sobre la investigación de la sustracción del material son la Presidencia y la Dirección General, tras un proceso de consulta en el Comité de Dirección.

À Punt también reitera su compromiso con la protección de datos personales, así como con el cumplimiento de la normativa laboral y de transparencia. Además, asegura que se adoptarán medidas para que situaciones similares no se repitan en el futuro.

El comunicado se publica después de que RTVE difundiera el polémico vídeo, lo que ha intensificado la crisis mediática y política en torno a la cadena autonómica. La filtración no solo ha provocado un conflicto con la televisión pública estatal, sino que también ha puesto en entredicho la seguridad interna de À Punt y su gestión de la información en un momento de especial sensibilidad para la comunidad valenciana.