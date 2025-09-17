Cayetano Martínez de Irujo rompe su silencio sobre Mar Flores y desvela una infidelidad: “La peor mujer que ha pasado por mi vida”

A pocas semanas de volver a casarse, Cayetano Martínez de Irujo ha querido dejar claro que nada empañará su felicidad junto a Bárbara Mirjan, con quien pasará por el altar el próximo 4 de octubre en Sevilla. Sin embargo, las memorias de Mar Flores, "Mar en calma", han reavivado un episodio de su pasado que el duque de Arjona preferiría olvidar.

El hijo de Cayetana de Alba no esconde que la relación con la modelo madrileña fue una de las etapas más complicadas de su vida personal. Según confesó a su entorno y autorizó a que se publicara ahora, “Mar es un personaje que ha pasado a la historia y no quiero saber nada de ella”. Incluso va más allá: “Ha sido la peor mujer que ha pasado por mi vida y la que más daño me ha hecho”, ha recogido SEMANA.

Su versión difiere notablemente de la que Flores ha narrado en su libro. Ella sostiene que le apoyó en sus peores momentos, pero Cayetano asegura lo contrario: “No es verdad que me ayudara económicamente. De hecho, tuve que vender algunas cosas para mantener ese nivel de vida. Los dos años que estuvimos juntos me costaron más que cinco años con alguna otra novia”.

Martínez de Irujo también aporta un motivo inédito de la ruptura. Frente a la creencia generalizada de que las fotos de Interviú acabaron con la relación, él apunta directamente a una traición: “La verdadera razón de nuestra ruptura fue porque ella me dijo que tenía que irse a uno de sus viajes de trabajo y después descubrí por unas fotos que estaba con Javier Merino. Esa fue la verdadera causa”.

En su biografía de 2019, "De Cayetana a Cayetano", ya dejaba caer sin mencionar nombres que había vivido un romance con “una modelo maquiavélica y fría, de doble personalidad”, una mujer a la que describía como “la horma de mi zapato en el peor de los sentidos”. Ahora, sus nuevas declaraciones reabren un capítulo que parecía cerrado, justo en el momento en el que afronta uno de los días más felices de su vida.