¿Cuáles serían las consecuencias de la marcha de España de Eurovisión?

España podría ausentarse por primera vez en 65 años de Eurovisión —salvo la cancelación de 2020 por la pandemia— si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) confirma la presencia de Israel en la próxima edición. RTVE, tras aprobarlo en Consejo de Administración con mayoría absoluta, ha dejado clara su postura: no habrá candidatura española en la 70ª edición del festival si se mantiene la participación israelí.

Las repercusiones de esta posible marcha son múltiples. En primer lugar, supondría que España no estaría representada en la final de Eurovisión, a la que siempre ha acudido como miembro del Big Five. Sería un golpe simbólico para la presencia internacional de la música española, que ha encontrado en el festival una ventana clave de proyección, aunque con más polémicas y altibajos que victorias.

A nivel de organización, la ausencia española también plantea dudas económicas. España, como parte del Big Five, es uno de los países que más contribuyen al presupuesto de Eurovisión. Una salida temporal podría tensionar la relación con la UER y debilitar la posición de RTVE en futuros debates sobre el formato.

Sin embargo, RTVE planea blindar el Benidorm Fest. Aunque España no concurra a Eurovisión, el festival alicantino seguirá celebrándose del 10 al 14 de febrero de 2026. La corporación pretende consolidarlo como un evento independiente, con el añadido de un premio económico de 100.000 euros al ganador o ganadora. El certamen se reforzaría como plataforma de artistas emergentes, aunque perdería el escaparate internacional que ofrece Eurovisión.

Por último, está la cuestión política. España sería el primer país del Big Five en plantarse ante la participación de Israel y el quinto en sumarse a la presión tras Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia. Una decisión que marcaría un precedente en la historia del festival y que podría animar a otros países a seguir el mismo camino, situando la edición de 2026 como una de las más polémicas de la historia reciente del certamen.