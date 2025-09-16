José Luis Moreno presenta 'Toma Moreno' en Cádiz y promete contar su versión tras años de polémica: "Voy a destapar a los policías y jueces corruptos"

José Luis Moreno volvió esta semana a la primera línea pública en el South International Series Festival de Cádiz, casi cinco años después de haberse apartado de los focos. Lo hizo para presentar 'Toma Moreno', la docuserie coproducida por Womack y La Goota que, según el productor, rastrea “la frenética biografía” que ha vivido en los últimos años y que incluye episodios profesionales y judiciales que han marcado su trayectoria.

Durante su intervención en el festival, Moreno combinó reproches y recuerdos de las dificultades que ha atravesado. “He vivido una experiencia tan traumática como interesante, incluso educativa”, aseguró, y explicó que rechazó en su momento ofertas que, dijo, pretendían “explotar” el escándalo en forma de carnaza televisiva. Fue una productora “de gente joven” la que, según Moreno, le convenció para retomar el relato y convertirlo en docuserie.

El productor defendió que la pieza no es solo una historia personal, sino también un ajuste de cuentas: “Con mi verdad, con la podredumbre, y con la Audiencia Nacional… voy a destapar a los jueces corruptos o a los policías corruptos”, llegó a afirmar. En varios pasajes de su intervención aludió a informes policiales, a la cantidad de material acumulado y a lo que considera contradicciones en las actuaciones judiciales que le han afectado. Todas esas aseveraciones las formuló él como su visión personal de los hechos.

Moreno también se refirió a la serie 'Resplandor y Tinieblas' y a su relación con un exsocio, un capítulo que, dijo, forma parte del origen del conflicto que ahora recupera en 'Toma Moreno'. Afirmó que en los tribunales “no se quiso ver” buena parte del material que, según él, demuestra su versión: “Cuando le llevamos al juez los 12.000 minutos hechos y 3.000 útiles… la Audiencia Nacional no quería conocerlo y ellos sí”, explicó durante la presentación.

El tono de Moreno fue provocador y a ratos desafiante. No rehuyó las críticas ni el lenguaje duro: ironizó sobre el tratamiento mediático que ha recibido, señaló a personas y instituciones con dureza —siempre en primera persona— y aseguró que, pese a todo, su trayectoria profesional y su “capacidad para tomar riesgos” le avalan. También lanzó frases contundentes sobre la justicia y la policía, que deben leerse como declaraciones personales del productor y no como hechos probados en esta pieza informativa.

En el coloquio con la prensa, Moreno no ocultó su ánimo combativo ante lo que vive como “un ataque” a su carrera: “Si el impuesto revolucionario de una vida tan generosa como la mía es tratar con esta gentuza de las togas y los uniformes, lo doy por válido, pero esta batalla la gano”, aseguró. También recurrió al humor negro para relativizar la presión: “Yo antes de quitarme la vida quito alguna otra que sobra más”, llegó a bromear, en una respuesta que algunos asistentes recibieron con inquietud.

Fuentes del sector recuerdan que la figura de Moreno ha estado envuelta en litigios y controversias en los últimos años; por ello, su vuelta pública y la promesa de una docuserie que “destape” nombres y hechos volverá a levantar debate. 'Toma Moreno' se presenta como la versión del propio protagonista sobre su carrera y sus conflictos; la difusión de ese relato y su encaje con los procesos judiciales abiertos —y con la presunción de inocencia que rige en España— serán, previsiblemente, objeto de atención en cuanto vea la luz el proyecto.