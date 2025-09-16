RTVE responde
¿Qué pasará con el Benidorm Fest si España no participa en Eurovisión?
RTVE aprueba retirar a España de Eurovisión si participa Israel
Nagore Robles, Yolanda Díaz y Mel Ömana, primeras en reaccionar a la decisión de RTVE de retirarse de Eurovisión si Israel participa
RTVE ha dado un importante golpe sobre la mesa esta mañana, aprobando en su Consejo de Administración retirarse de Eurovisión si Israel participa en el certamen. La noticia, que ya ha dejado las primeras reacciones, afecta directamente al 'Benidorm Fest' y su futuro, pues el festival nació como una preselección de Eurovisión.
Por lo tanto, la pregunta es ¿qué pasará con el Benidorm Fest si España no participa en Eurovisión? Según el comunicado emitido por la corporación pública, "la decisión adoptada hoy por el Consejo de Administración de RTVE sobre Eurovisión no altera los planes respecto a la celebración del Benidorm Fest, un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición".
Con esta decisión, España se convierte en el primer país miembro del Big Five (compuesto por Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España) en plantear su salida del certamen si no se expulsa a Israel, tal y como se hizo con Rusia en 2022. Nuestro país se suma a Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos, que tampoco acudirán a Austria el próximo año si el país de Oriente Próximo participa.
En definitiva, de no participar en Eurovisión, España celebraría el 'Benidorm Fest' aunque su ganador o ganadora, lógicamente, no nos representaría en el festival musical.
