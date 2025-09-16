'Directo al grano' llega con fuerza a La 1 y 'Mañaneros' amplía su liderazgo con otro récord

La 1 estrenó ayer 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró y lo hizo con buenos resultados de audiencias. El programa de actualidad aterrizó en la sobremesa de la pública con un gran 11,1% y 956.000 espectadores.

Por la mañana, 'Mañaneros 360' amplía su ventaja con otro récord. El programa de Javier Ruiz y Adela González marca el mejor dato de la temporada y el segundo mejor de su historia con un espectacular 16,8% y 526.000 seguidores.

El duelo nocturno se lo vuelve a llevar 'El Hormiguero', que firma un 14% y 1.555.000 televidentes. El programa de Pablo Motos lidera su franja y además también controla en coincidencia con 'La revuelta', a quien aventaja en 6 décimas.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 12,6% y 1.430.000

MasterChef Celebirty: 13,5% y 696.000

Antena 3

El Hormiguero: 14% y 1.555.000

Renacer: 11,4% y 705.000

Telecinco

Supervivientes All Stars: Última hora: 7,6% y 857.000

El precio de...: 10,2% y 575.000

laSexta

laSexta Clave: 5% y 505.000

El Intermedio: 8% y 907.000

El Taquillazo: Tiburón negro: 6% y 419.000

Cuatro

First Dates: 5% y 551.000 / 7,8% y 867.000

Territorio Pampliega: 4,4% y 292.000

La 2

Cifras y letras: 4,1% y 421.000 / 6,2% y 704.000

Cine Clásico: Mogambo: 2,9% y 288.000

LATE NIGHT

La 1

MasterChef Celebrity: 14% y 221.000

Antena 3

Renacer: 6,1% y 167.000

Cuatro

Pasaporte Pampliega: 3,5% y 102.000

El Desmarque: 3,9% y 63.000

laSexta

Cine: ¿Te acuerdas de mí, mamá?: 3,6% y 93.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14% y 1.249.000

Y Ahora Sonsoles: 11,7% y 859.000

Pasapalabra: 22% y 1.821.000

La 1

Directo al grano: 11,1% y 956.000

Valle Salvaje: 11% y 818.000

La promesa: 12,8% y 912.000

Malas lenguas: 9,6% y 687.000

Aquí la tierra: 10,9% y 938.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,6% y 705.000

El diario de Jorge: 8,4% y 592.000

Agárrate al sillón: 8,2 y 686.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,1% y 592.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,8% y 410.000

laSexta

Zapeando: 5,8% y 512.000

Más Vale Tarde: 5,5% y 399.000

La 2

Saber y ganar: 2,1% y 194.000 / 6,2% y 580.000

Grandes Documentales: 3,1% y 264.000

Malas lenguas: 6% y 435.000

Mi casa flotante: 1,7% y 121.000

Grandes diseños: 2% y 162.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 13% y 333.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16% y 791.000

La ruleta de la suerte: 21,7% y 1.585.000

La 1

La Hora de La 1: 19,6% y 372.000

Mañaneros 360: 16,8% y 526.000 / 10,5% y 845.000

laSexta

Aruser@s: 11,8% y 154.000 / 14,3% y 308.000

Al Rojo Vivo: 7,9% y 292.000

Telecinco

La mirada crítica: 10,1% y 163.000

El programa de Ana Rosa: 12,4% y 319.000

Vamos a ver: 8,6% y 568.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,8% y 12.000 / 2,4% y 45.000 / 2,7% y 61.000

En boca de todos: 6,5% y 208.000

La 2

El Cazador: 1,6% y 109.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 24,2% y 2.234.000

Telediario 1: 13,8% y 1.276.000

Informativos Telecinco 15H: 9% y 832.000

laSexta Noticias 14H: 8,8% y 706.000

Noticias Cuatro 1: 6% y 436.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 20,1% y 2.098.000

Telediario 2: 12,5% y 1.292.000

Informativos Telecinco 21H: 7,6% y 816.000

laSexta Noticias 20H: 7,7% y 612.000

Noticias Cuatro 2: 5,1% y 392.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14,5%), La 1 (12,7%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,6%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,2%).

Mes: Antena 3 (13,2%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,1%), laSexta (6%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,1%).