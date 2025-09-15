Filtración a RTVE: À Punt anuncia acciones legales por la sustracción y filtración del vídeo del CECOPI durante la DANA

La emisión de imágenes grabadas por À Punt, pero difundidas con audio por RTVE, ha desatado una investigación interna en la cadena valenciana y un auto judicial que exige más grabaciones como prueba.

La polémica se centró en un vídeo tomado por una cámara de À Punt durante la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) del 29 de octubre de 2024, cuando se vivía la emergencia de la DANA en la Comunitat Valenciana. Ese material fue grabado originalmente en formato “mudo” —solo imagen, sin voz ambiente— y no fue difundido con audio por À Punt por razones de secreto profesional.

Sin embargo, RTVE emitió recientemente esa misma grabación con el audio completo, lo que permitió escuchar a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, haciendo instrucciones sobre el mensaje Es-Alert, contradiciendo partes de sus declaraciones judiciales.

À Punt ha reaccionado con un comunicado en el que informa que ya ha abierto una investigación interna para determinar cómo se produjo la filtración del audio, que consideran una “sustracción” del material. La dirección de la cadena también ha expresado que se reserva acciones legales si se confirma que alguien vulneró los protocolos internos de la casa.

La jueza que investiga la causa penal relacionada con la gestión de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha emitido un auto en el que solicita a RTVE una copia de la pieza emitida con audio, además de requerir a À Punt que confirme si mantiene su ofrecimiento previo de aportar grabaciones —de imagen y sonido— de la reunión del Cecopi. Se subraya la “gravedad de los hechos” y la importancia de estos materiales para esclarecer la toma de decisiones relacionadas con el envío del Es-Alert.

También algunas asociaciones de víctimas han mostrado su indignación. Acusan a À Punt de ocultar el audio de la grabación durante casi un año, lo que consideran un acto de opacidad inadmisible dado el impacto que tuvo la DANA —que provocó la muerte de 229 personas— y exigen que estas pruebas formen parte del sumario.