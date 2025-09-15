Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 14/09/2025

'El piloto' lidera en La 1, mientras 'Supervivientes All Stars' se mantiene y 'Una nueva vida' sube

'Salvados' sube más de dos puntos con su nuevo programa en laSexta.

'El piloto', 'Supervivientes All Stars' y 'Una nueva vida'

'El piloto', 'Supervivientes All Stars' y 'Una nueva vida' / RTVE/Telecinco/Antena 3

Redacción Yotele

Madrid
La 1 se llevó el prime time del domingo con 'La película de la semana'. La emisión de 'El piloto' alcanzó un destacado 13,4% de cuota, situándose como la oferta más vista de la jornada. En Telecinco, 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' se mantuvo en la línea de la semana pasada con un 12,6% de share.

Antena 3, por su parte, vio cómo 'Una nueva vida' experimentaba una notable subida de 2,5 puntos en una semana hasta situarse en un 11,2%, firmando su mejor domingo desde mediados de junio. El pulso en la noche dominical dejó al cine de La 1 por delante, pero con una lucha ajustada entre el reality y la ficción turca.

En las cadenas secundarias, laSexta mejoró con 'Salvados', que se elevó a un 6,8% de suota, creciendo 2,1 puntos. En paralelo, 'Cuarto milenio' firmó un 6,6% en Cuatro, mientras que 'Imprescindibles' subió 1,4 puntos y llegó al 3,5% de sahre en el prime time de La 2.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “El piloto”: 1.412.000 (13,4%)

Cine “Sully”: 453.000 (7,8%)

Antena 3

Una nueva vida: 938.000 (11,2%)

Telecinco

Supervivientes All Stars: Conexión Honduras: 938.000 (12,6%)

laSexta

Salvados: 766.000 (6,8%)

Salvados: 406.000 (4,1%)

Salvados: 128.000 (2,1%)

Cuatro

Cuarto milenio: Camino hacia la T21: 484.000 (4,4%)

Cuarto milenio: 608.000 (6,6%)

La 2

Imprescindibles: 394.000 (3,5%)

Versión española: “Verano 1993”: 274.000 (2,9%)

LATE NIGHT

La 1

Cine 2 “7500: Avión secuestrado”: 164.000 (6,7%)

Antena 3

Una nueva vida: 217.000 (7,9%)

laSexta

Salvados: 61.000 (2%)

Cuatro

Cuarto milenio: 237.000 (8%)

La 2

Los gozos y las sombras: 57.000 (1,5%)

Los gozos y las sombras: 50.000 (2,3%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “Un mar de enredos”: 1.093.000 (12,4%)

La vuelta: 1.037.000 (12,1%)

Antena 3

Multicine “Los secretos de mi familia”: 927.000 (10,4%)

Multicine 2 “El precio de un engaño”: 905.000 (10,8%)

Multicine 3 “Residencia mortal”: 720.000 (8,6%)

Telecinco

Fiesta: 710.000 (8,3%)

laSexta

La Roca: 413.000 (4,8%)

Cuatro

Home Cinema "La jungla: Un buen dia para morir": 611.000 (6,9%)

Home Cinema 2 "La última fortaleza": 514.000 (6,1%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 199.000 (2,3%)

Saber y ganar: Fin de semana: 436.000 (5%)

La vuelta: 598.000 (6,6%)

Las heroínas de la sabana: 274.000 (3,2%)

Hoteles gourmet: 169.000 (2%)

Atleta gourmet: 179.000 (2,2%)

El chef del mar: 249.000 (3%)

La ruta transamazónica: Entre el cielo y la tierra: 197.000 (2%)

MAÑANA

La 1

Agrosfera: 61.000 (9,9%)

Viaje al centro de la tele: 203.000 (7,2%)

Viaje al centro de la tele: 289.000 (8,8%)

Viaje al centro de la tele: 363.000 (9,4%)

D Corazón: 526.000 (8,5%)

Antena 3

Pelopicopata: 11.000 (2,2%)

Emparejados: 59.000 (5,6%)

Emparejados: 159.000 (4,8%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 384.000 (8,7%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 630.000 (11,8%)

La ruleta de la suerte: 1.247.000 (18%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 138.000 (8,2%)

Got Talent España: 247.000 (7,5%)

¡Vaya fama!: 386.000 (6,1%)

laSexta

Equipo de investigación: 20.000 (2,9%)

Aruser@s weekend: 136.000 (7%)

Equipo de investigación: 173.000 (5,5%)

Equipo de investigación: 267.000 (7,4%)

Equipo de investigación: 328.000 (6,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 35.000 (5,7%)

¡Toma salami!: 32.000 (4,3%)

Volando voy: 76.000 (5,3%)

Volando voy: 256.000 (9,5%)

Viajeros Cuatro: 271.000 (7,9%)

Viajeros Cuatro: 364.000 (7,6%)

La 2

UNED: 21.000 (3,6%)

Escala humana: 19.000 (2,5%)

Los conciertos de La 2: 32.000 (2,5%)

Buenas noticias TV: 27.000 (1,6%)

Shalom: 27.000 (1,3%)

Medina: 30.000 (1,3%)

Últimas preguntas: 61.000 (2,4%)

El día del señor: 188.000 (6,1%)

Pueblo de Dios: 107.000 (3,2%)

El camino interior: 96.000 (2,5%)

Flash moda: 108.000 (2,1%)

El escarabajo verde: 117.000 (1,9%)

¡Qué animal!: 97.000 (1,4%)

¡Qué animal!: 97.000 (1,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.678.000 (20,1%)

Telediario 1: 1.139.000 (13,6%)

Informativos Telecinco 15h: 636.000 (7,6%)

laSexta Noticias 14h: 461.000 (6,8%)

Noticias Cuatro 1: 447.000 (6,6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.321.000 (12,7%)

Telediario 2: 1.280.000 (12%)

Informativos Telecinco 21h: 891.000 (8,6%)

laSexta Noticias 20h: 637.000 (7,6%)

Noticias Cuatro 2: 489.000 (5,8%)

RANKING

Diario: La 1 (11,1%), Antena 3 (10,5%), Telecinco (8,6%), Cuatro (6,2%), laSexta (5%), La 2 (3,1%).

Mensual: Antena 3 (13,1%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,2%), laSexta (6%), Cuatro (5,5%), La 2 (3%).

Podemos carga contra la "hipocresía vomitiva" del Gobierno por "reprimir y coaccionar" las protestas de la vuelta ciclista

Directo | Sánchez vuelve a pedir la exclusión de Israel de las competiciones deportivas "hasta que cese la barbarie"

Xuso Jones anuncia el fin de su podcast con Ana Brito en medio de rumores de su mala relación

Feijóo reúne a la plana mayor del PP para implicar a todo el partido en el "ataque" a Sánchez y "preparar el cambio"

¿Qué recuerda la piel de los meses del verano?

Perico Delgado, exciclista y comentarista de TVE, carga contra el Gobierno por lo ocurrido en el final de la Vuelta a España: "Eso tal vez no les dé vergüenza"

ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO

Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

