Paco León defiende el legado de 'Aída' tras su Premio de Honor: “La serie conectaba porque hablaba de sexo, dinero y deseo con inocencia”

El Teatro Falla de Cádiz se vistió de gala este domingo, 14 de septiembre, para rendir homenaje a Paco León, que recibió el Premio de Honor del South International Series Festival. El actor y cineasta sevillano agradeció emocionado el reconocimiento en su tierra: “Me siento muy orgulloso y privilegiado de ser profeta en mi tierra. El cariño que estamos sintiendo aquí es inmenso, y no siempre sabes cómo corresponderlo”.

En su discurso, León quiso subrayar que gran parte de este afecto procede de su paso por 'Aída', la serie que lo convirtió en un rostro imprescindible de la televisión en España. “Lo que más ha calado de mi trabajo ha sido el Luisma. Esa serie me dio todo. La película que estrenaremos el 30 de enero, 'Aída y Vuelta,' es la manera que hemos encontrado para devolver el cariño a los fans”, señaló, consciente de la expectación que genera el regreso de aquel universo televisivo.

El homenaje incluyó un momento especial: la proyección de uno de los capítulos más controvertidos de 'Aída', emitido solo una vez antes de ser retirado por las críticas. En él, Aída mantenía una relación con un sacerdote y Luisma engañaba a Paz fingiendo tener leucemia. “Muchos episodios tenían repercusión porque siempre había algún colectivo que protestaba: la Iglesia, la embajada de China, abogados católicos… Pero esos eran los códigos de la época”, recordó León, quien invitó a revisarlos “como una arqueología audiovisual”.

Tras la proyección se celebró un coloquio con Melani Olivares y los guionistas Fer Pérez y Julián Sastre. Pérez defendió que “se puede y se debe hablar de todo” siempre que exista una reflexión detrás, mientras que Sastre consideró que “ese capítulo, hoy, en una plataforma, se vería sin problema”. Olivares, por su parte, destacó la vigencia de la serie: “Hoy había en el Falla niños, mayores y gente de todas las edades, y todos siguen sintiendo 'Aída' como algo cercano”.

Paco León también reflexionó sobre el tono de la ficción: “Era una serie muy caliente, con mucho sexo, con dinero y deseo moviendo casi todas las tramas. Pero también había algo inocente, como de payasos. Por eso conectaba tanto con la gente”. Sastre añadió que, pese a las polémicas, el humor fue siempre el vehículo para hablar de temas sociales con libertad: “Los límites dependen del contexto y del lugar. No se trata de poner frenos previos, sino de dejar que el público decida”.

El homenajeado quiso, además, reivindicar su filosofía de riesgo artístico, que le ha acompañado a lo largo de su carrera: “He hecho siempre lo que me ha dado la gana, y si no hubiera sido así, no estaría aquí. La película de 'Aída y Vuelta' es otro de esos riesgos: es como un polvo de ex: que apetece, pero no conviene. Sabes que no vas a sentir lo mismo, pero al final un polvo más se tenía que echar”.

La gala terminó con una ovación del público gaditano, que arropó al actor en un reconocimiento que mezcla nostalgia, celebración y nuevas expectativas. “Hay que tomar riesgos, hay que ser libres. Tenemos más libertad de la que usamos”, proclamó Paco León, antes de despedirse con un deseo tan simple como rotundo: “Salud y libertad”.