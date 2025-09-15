Maxi Iglesias: “Cuando me propusieron el reencuentro de ‘Física o Química’ fui el primero en decir que sí sin preguntar por dinero”

Maxi Iglesias se convierte en el rostro de la nueva campaña de Timberland Eyewear, una colaboración en la que las gafas de sol se convierten en un complemento inseparable de su estilo de vida. Aventurero, amante de los espacios abiertos y de la naturaleza, el actor asegura que la filosofía de la marca conecta con su manera de entender el día a día. Con motivo de este lanzamiento, hablamos con él sobre la campaña, su implicación en el proceso creativo y lo que significa para él que la moda refleje su forma de vivir. Además, aprovechamos para repasar su carrera: desde los recuerdos de 'Física o Química' hasta su apuesta por proyectos diferentes, el equilibrio con las redes sociales y el lanzamiento de su primera novela, 'Horizonte artificial'.

YOTELE: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de colaborar con Timberland en esta campaña?

Maxi Iglesias: Siempre me han gustado las gafas de sol, y el diseño que me enseñaron me encantó desde el principio. Hay muchos modelos que pueden estar bien, pero si no encajan con tu espíritu o tu manera de llevarlas, al final no tienen sentido. En este caso fue al revés: las vi y sentí que me representaban totalmente. Además, la filosofía de Timberland, ese espíritu aventurero de estar al aire libre, de combinar la naturaleza con la vida urbana y el trabajo, es lo mismo que hago yo cada día. No tuve ninguna duda.

YOTELE: Timberland vincula sus diseños a un estilo de vida activo y natural. ¿Te sientes identificado con esa filosofía?

Maxi Iglesias: Sí, absolutamente. Cuando me lo explicaron, pensé que era justo lo que yo podía aportar a la campaña. No quería que la gente que me sigue viera algo que no tiene que ver con mi vida. Las gafas son un complemento, pero complementan de verdad mi estilo de vida: me acompañan en mis actividades, en mis viajes, en mis momentos al aire libre… Eso me parecía fundamental, que no fuera solo un accesorio, sino algo que encajara conmigo de manera natural.

YOTELE: ¿Cómo fue el proceso de rodaje y las sesiones de fotos de la campaña? ¿Te implicas en lo visual?

Maxi Iglesias: Mucho. Al poco de cerrar el acuerdo hicimos unas primeras fotos, y desde el “suiting” ya estaba proponiendo cómo podíamos hacerlas para que se ajustaran a mí. No sirve de nada si la pose o el movimiento no se corresponden con mi manera de moverme. Y luego están las fotos que subo a Instagram: ahí busco transmitir naturalidad. Que no se vea forzado, sino que la gente piense: “Vale, este es Maxi en su día a día, haciendo senderismo, en moto de agua, en bici o dando un paseo”. Para mí esa coherencia es básica.

YOTELE: Has trabajado en proyectos muy distintos, pero muchos te recuerdan todavía por 'Física o Química'. ¿Qué recuerdos tienes de aquella etapa?

Maxi Iglesias: Fue una etapa muy intensa y que me marcó mucho. He tenido la suerte de ir enlazando proyectos que me han aportado, pero es verdad que cuando haces algo con tanto alcance es difícil que luego llegue otra cosa que lo supere en repercusión. Mi reto es que lo que hago, sea más comercial o menos, conecte con la gente y les transmita. Que puedan pasar buenos momentos, entretenerse cuando están tristes, identificarse con una historia. Ese compromiso lo tengo conmigo mismo: no desvirtuar lo real y siempre intentar imprimir verdad en lo que hago.

YOTELE: ¿Cómo viviste el reencuentro de 2020 volviendo a dar vida a Cabano? ¿Te costó aceptar?

Maxi Iglesias: Nada. Fueron muchos años después y cuando llegó la opción lo tuve clarísimo. Fui el primero en decir que sí. Ni pregunté por dinero, porque para mí era un regalo: para mí, y también para la gente. Volver a vernos después de tanto tiempo era algo muy especial. Negociamos un poco el contenido de los personajes para cuidarlos, pero no dudé. Es una cuestión de agradecimiento: a la cadena, a la productora, y sobre todo al público, que ha estado siempre ahí.

YOTELE: En los últimos años te hemos visto en proyectos muy diferentes. ¿Es una búsqueda consciente de salir de la zona de confort?

Maxi Iglesias: Sí, es algo que necesito. No por inconformismo, sino por exigencia personal. Trabajo de lo que me gusta, vivo de ello y encima disfruto. Con esos tres elementos ya soy muy afortunado, pero además quiero retarme y evolucionar. Si no hiciera cosas distintas, me aburriría. Ya pasé mis años de impaciencia, ahora prefiero tomármelo con calma y dejar que las cosas se vayan colocando, pero siempre buscando variedad.

YOTELE: ¿Te encuentras en un momento más selectivo a la hora de escoger proyectos?

Maxi Iglesias: Es una mezcla. Respeto mucho a quienes prefieren quedarse en su zona de confort, pero a mí me gusta evolucionar. No hay tantos proyectos como parece, y a veces toca elegir algo que quizá no sea lo ideal, pero te mantiene en movimiento. Y también hay que saber parar: en 2023 decidí no trabajar, y de ahí salió 'Horizonte artificial'.

YOTELE: ¿Sigues haciendo castings o ya te llegan papeles directos?

Maxi Iglesias: Sigo haciendo castings y me encanta. Agradezco que me elijan directamente, pero el casting da la satisfacción de que todo el equipo esté de acuerdo en que eres la persona indicada. Eso me motiva mucho.

YOTELE: Has trabajado en varios países. ¿Te apetece seguir rodando fuera o incluso en inglés?

Maxi Iglesias: He trabajado en Perú, Argentina, México, Colombia y Miami, y cada experiencia me ha aportado muchísimo. Me apetece rodar en inglés, me siento preparado, pero ahora mismo estoy centrado en lo que llega aquí. Si aparece algo interesante fuera, claro que sí.

YOTELE: Has colaborado mucho con Kate del Castillo, pero siempre lo has hecho en América Latina. ¿Te gustaría traerla a un proyecto en España?

Maxi Iglesias: Sí, ya lo hablamos. De hecho, estaba prevista su incorporación a la segunda temporada de 'Los artistas', pero por desavenencias entre plataformas no salió adelante. Es una actriz con la que me encantaría volver a coincidir.

YOTELE: Tras 'Valeria', muchos te ven como sex symbol. ¿Te molesta que te encasillen por el físico?

Maxi Iglesias: No, no me molesta. Lo importante es que el personaje sea creíble y tenga una problemática real. Si además tiene un físico determinado, perfecto. Pero eso no debe ser lo único. También hay que contar las historias de quienes están “muy puestos”, de quienes visten bien o cuidan su imagen, porque también sufren, también aman, también trabajan. Eso también forma parte de la sociedad y tiene que reflejarse en la ficción.

YOTELE: ¿Cómo llevas la visibilidad en redes sociales?

Maxi Iglesias: Las uso como herramienta. No dejo que me dominen. Me sirven para enseñar un tráiler, un modelo nuevo que me gusta o una foto casual. No vivo obsesionado con subir constantemente; quizá soy despreocupado comparado con otros, pero lo prefiero así.

YOTELE: En 2023 decidiste parar para escribir tu primer libro, 'Horizonte artificial'. ¿Cómo nació el proyecto?

Maxi Iglesias: Fue un compromiso conmigo mismo. Quería priorizar lo que yo quería hacer, no solo lo que otros escribían para mí. Desde pequeño había escrito y estudié comunicación, así que me lancé. Contacté con el editor de Elísabet Benavent, le conté mi historia y me animó. Investigué mucho, incluso retomé mis estudios de logística y me saqué la licencia de piloto, porque la novela tiene un componente aeronáutico muy importante. Quería darle veracidad y un sello de seriedad.