En 'Mañaneros 360'
Javier Ruiz y su contundente respuesta a los criticados comentarios de Perico Delgado durante las protestas en La Vuelta
Emma García defiende las protestas en La Vuelta y frena a una de sus colaboradoras en el debate: "No nos vamos a meter"
La suspensión de La Vuelta enfrenta a dos colaboradoras de 'La roca' por las protestas contra Israel: "No digas cosas que no sabes"
Javier Ruiz se ha convertido en uno de los presentadores más contundentes a la hora de responder a las críticas que recibe TVE por una supuesta falta de pluralidad. El presentador ha aprovechado el programa de hoy para mandar una contundente respuesta a los criticados comentarios de Perico Delgado en La Vuelta, y de paso, dejar un recado al PP.
Porque los de Feijóo se han mostrado muy críticos con la televisión pública a raíz del debate que tuvo lugar en 'La revuelta' entre Mariló Montero y David Broncano, como así ha explicado Ruiz: "Hay una semana fantástica del Partido Popular contra TVE, que va camino de convertirse en los diez días de oro porque todos los días es un ataque, otro ataque y otro ataque".
Para desmontar este argumento, el presentador puso de ejemplo los comentarios de Delgado durante la narración de la etapa final de La Vuelta, que tuvo que ser suspendida y que provocó reacciones en 'La roca' y 'Fiesta': "Fíjense si la televisión pública está sesgada que aquí caben puntos de vista como el nuestro o como el de Perico Delgado, que ha sido polémico en las últimas horas hasta el infinito por lo que dijo en la retransmisión aquí en TVE".
Seguidamente, el programa ofrecía las comentadas declaraciones del exciclista: "Me parece fatal que algunos partidos apoyen este tipo de manifestación violenta", afirmó durante la retransmisión. Luego en OK Diario señaló directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez: "es el Gobierno español el que tiene la culpa".
"Este era el comentario de Perico Delgado, más propio de OkDiario... Bueno, OkDiario", apuntó para finalizar Ruiz antes de dar la palabra a sus tertulianos.
