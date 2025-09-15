Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿El festival en peligro?

Eurovisión, frente a la mayor amenaza de su historia: RTVE se muestra a favor de retirarse si Israel participa

España se uniría así a Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos, que ya han mostrado su negativa a participar si también lo hace el país de Oriente Próximo.

Madrid
Eurovisión 2026 se enfrenta a la mayor crisis de su historia. El festival de canciones, que no ha dejado de crecer desde su creación, se enfrenta a una encrucijada tras el rechazo de Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos a participar en el certamen si Israel también está en la competición.

A esas amenazas se une ahora la de RTVE, que según ha contado Antonio García Ferreras en laSexta, sería favorable de retirarse del festival si se permite que los israelíes participen.

"Hay una mayoría entre los Consejeros de RTVE que quieren boicotear el festival", comentaba el presentador de 'Al Rojo Vivo' sobre la reunión que tendrá el Consejo de la corporación el próximo 16 de septiembre. Después, ha dado paso a Beatriz Zamorano para que diera más detalles.

"La mayoría de los consejeros quieren que en esos temas se incluya o se hable de este tema, ahora lo que sabemos es que la mayoría del Consejo está por la no participación. El debate interno está abierto, la mayoría apuesta por ese no", destacaba la periodista.

Esta noticia llega después de que ayer las protestas propalestinas cancelaran el final de La última etapa de La Vuelta, que tuvo que cerrar su recorrido 50km antes de la meta.

