Christian Gálvez, fichaje bomba de Telemadrid: cierra etapa en Mediaset y deja los concursos para emular a Juan y Medio en un nuevo magacín de tarde

Christian Gálvez se prepara para comenzar una nueva etapa en su trayectoria televisiva. Tras más de 18 años de relación profesional en exclusiva con Mediaset, el presentador ha cerrado su fichaje por Telemadrid, donde se pondrá al frente de un nuevo y sorprendente espacio de tarde, según ha conocido en exclusiva YOTELE.

De esta manera, el comunicador y productor emprende un giro profesional de 180 grados, tras casi dos décadas presentando concursos, para abrirse a nuevos formatos de entretenimiento en directo. Concretamente, presentará un magacín en el que los testimonios tendrán un gran protagonismo, tratando de emular a Juan y Medio, que triunfa en las tardes de Canal Sur y a 'En compañía', que conduce Ramón García en Castilla-La Mancha Media. Sin embargo, parece que se tratará de un espacio más abierto que contará con la participación de reporteros,

El nuevo programa estará producido por Catorce Comunicación, responsable de éxitos como 'Aquí la tierra' en TVE y se estrenará en las próximas semanas, concretamente en la franja de sobremesa.

Según ha conocido en exclusiva este portal, Christian Gálvez no cierra la puerta a volver a trabajar con Telecinco, tras no renovar su contrato y cerrar una etapa como rostro de cadena. EN ELABORACIÓN.