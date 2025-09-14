Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La suspensión de La Vuelta enfrenta a dos colaboradoras de 'La roca' por las protestas contra Israel: "No digas cosas que no sabes"

Nuria Roca analizó la noticia de la suspensión de la competición, que generó cierta tensión en el plató de su programa.

Ana Martín y Tania Sánchez en 'La roca'

Ana Martín y Tania Sánchez en 'La roca' / LA SEXTA

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Las protestas propalestinas que condenan el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza han llevado a la suspensión de la última etapa de La Vuelta en Madrid. La competición ya había sufrido protestas en diferentes etapas por la participación de un equipo israelí en la carrera y este domingo ha visto cómo la ciudad de Madrid se llenaba de protestas que apoyan la causa palestina.

Un tema que ha sido analizado en la mesa de 'La roca', dejando posturas contrarias y con un momento de tensión protagonizado por Ana Martín y Tania Sánchez, colaboradoras habituales del programa de laSexta.

"Es evidente que esto no es una combustión espontánea que nació de la manera en que nació y que hay elementos de extrema izquierda", dijo la periodista Martín, haciendo estallar a Tania Sánchez.

"Si no conoces los movimientos, no digas cosas que no sabes" le pidió la analista política, que subrayó que "los movimientos propalestinos no tienen ningún partido, ningún elemento de la extrema izquierda. El movimiento ha sido desde hace años de muchos campos diferentes".

