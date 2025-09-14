En 'Fiesta'
Emma García defiende las protestas en La Vuelta y frena a una de sus colaboradoras en el debate: "No nos vamos a meter"
La presentadora alteró la escaleta de su programa para cubrir la última hora de la competición, que se veía suspendida por las protestas propalestinas.
La suspensión de La Vuelta enfrenta a dos colaboradoras de 'La roca' por las protestas contra Israel: "No digas cosas que no sabes"
Las protestas propalestinas que han tenido lugar esta tarde en Madrid han obligado a suspender el final de La Vuelta a 50 kilómetros de la meta. La noticia enfrentó a dos colaboradoras de 'La roca', pero también obligó a 'Fiesta' a cambiar su escaleta.
"Se ha suspendido la vuelta ciclista a España, es la primera vez que esto sucede porque Madrid realmente ha quedado absolutamente tomado por las protestas", decía Nieves Herrero. "Era la final y se preveía algo así", añadía la presentadora que conectaba inmediatamente con el reportero Marco Lopezosa, desplazado en la zona.
"En las imágenes que estamos viendo están protestando de forma pacífica, están protestando y así da gusto, todo el mundo tiene derecho a protestar y más por esto", defendía García abriendo un debate en su programa para abordar el tema.
Minutos después, María Casado, presentadora de 'Informativos Telecinco' entraba en plató para comentar la actualidad, uniéndose al debate. Sin embargo, Emma García tuvo que cortar a una de sus colaboradoras cuando intentaba leer un mensaje de Almeida culpando a Pedro Sánchez de la suspensión de la competición. "Bueno no nos vamos a meter ahí", decía la presentadora. "Pero espera un momento es que lo está diciendo el alcalde, soy informadora", se quejaba Nieves Herrero. "Pero es que no nos vamos a meter ahí", insistía la presentadora, descartando politizar la tertulia.
- El ascenso de alta velocidad del hijo de la presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Banco de España
- La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
- Luis Garvía, director en finanzas: 'El 45% de las viviendas las tiene gente mayor de 65 años que además cobra pensiones
- Ayuso justifica de facto el fraude de su pareja por ser “alguien que triunfa, prospera, al que hay que perseguir a través de la Agencia Tributaria”
- La aerolínea 'low cost' Play lanza vuelos a Islandia desde 69 euros para la temporada de auroras boreales
- Trabajo perseguirá a las empresas que aprovechen el teletrabajo para contratar en el extranjero y pagar menos
- Comprobar si mi número de la Grossa de la Diada 2025 tiene premio
- El éxito de los mercadillos donde vacían casas de lujo: 'Me he comprado un visón por 100 euros