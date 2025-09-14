Emma García defiende las protestas en La Vuelta y frena a una de sus colaboradoras en el debate: "No nos vamos a meter"

Las protestas propalestinas que han tenido lugar esta tarde en Madrid han obligado a suspender el final de La Vuelta a 50 kilómetros de la meta. La noticia enfrentó a dos colaboradoras de 'La roca', pero también obligó a 'Fiesta' a cambiar su escaleta.

"Se ha suspendido la vuelta ciclista a España, es la primera vez que esto sucede porque Madrid realmente ha quedado absolutamente tomado por las protestas", decía Nieves Herrero. "Era la final y se preveía algo así", añadía la presentadora que conectaba inmediatamente con el reportero Marco Lopezosa, desplazado en la zona.

"En las imágenes que estamos viendo están protestando de forma pacífica, están protestando y así da gusto, todo el mundo tiene derecho a protestar y más por esto", defendía García abriendo un debate en su programa para abordar el tema.

Minutos después, María Casado, presentadora de 'Informativos Telecinco' entraba en plató para comentar la actualidad, uniéndose al debate. Sin embargo, Emma García tuvo que cortar a una de sus colaboradoras cuando intentaba leer un mensaje de Almeida culpando a Pedro Sánchez de la suspensión de la competición. "Bueno no nos vamos a meter ahí", decía la presentadora. "Pero espera un momento es que lo está diciendo el alcalde, soy informadora", se quejaba Nieves Herrero. "Pero es que no nos vamos a meter ahí", insistía la presentadora, descartando politizar la tertulia.